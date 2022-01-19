How We Play: Gadetennis i Barbados

Gadetennis startede tilbage i 1930'erne som en reaktion på de socioøkonomiske barrierer, der forhindrede mange lokale i at spille tennis på græs. Da øen opnåede uafhængighed fra Storbritannien i 1966, holdt mange engelske traditioner som tennis på græs og cricket ved.



Det postkoloniale samfund var både racemæssigt og socialt opdelt. "Gadetennis blev anset for at være de fattiges sport", fortæller Dale Clarke, der driver Professional Road Tennis Association. "Men det er en oprindelig Barbados-sport, så det burde være i alle barbadianeres DNA".



I mange år blev gadetennis først og fremmest spillet i de fattigere nabolag, men nu bliver det spillet på hele øen. "Det er godt at se, at man i næsten alle kvarterer kan se folk spille gadetennis", fortæller Dale. "Sportens vækst har været fantastisk. Folk har malet baner. Det er dejligt at se så mange spille det for at få motion".