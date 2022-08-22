Historien om Tigerbelles ifølge Chandra Cheeseborough

Podcasten Trained: Om at opbygge en arv med Coach Cheese
Coaching
Dette stadionatletikhold er vævet ind i sportshistoriens grundstof. Hør, hvordan tidligere elev Chandra Cheeseborough fører traditionerne videre.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Tigerbelles, Tennessee State Universitys stadionatletikhold for kvinder, er en af de sportsklubber, der har opnået allermest i statens historie, selvom der sjældent bliver talt om den i dag. Da den legendariske coach Ed Temple stod i spidsen for et historisk hold, der bestod udelukkende af sorte atleter, producerede klubben intet mindre end 40 olympiske atleter, der vandt 23 medaljer – mange af dem, mens de var bosat i Jim Crow South, før Title IX. En af disse banebrydende sprintere er olympisk guldmedaljevinder og direktør for TSU-stadionatletik Chandra Cheeseborough, eller Coach Cheese. I dette afsnit taler hun med vores vært Jaclyn Byrer om sin tid som Tigerbelle, og deler, hvilken betydning Ed Temple har haft for hende som atlet og succesfuld træner. Hun fortæller også, hvordan hun holder klubbens historie i live og giver råd til andre atleter, der gerne vil sætte deres præg på verden.
"Du kan ikke coache mennesker i at have passion. Den skal de selv have. Jeg vil helst arbejde med et menneske med masser af passion – det trumfer alle dage et menneske med talent."
Chandra Cheeseborough
Tidligere Tigerbelle og direktør for Tennessee State University-stadionatletik
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.