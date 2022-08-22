Historien om Tigerbelles ifølge Chandra Cheeseborough

Tigerbelles, Tennessee State Universitys stadionatletikhold for kvinder, er en af de sportsklubber, der har opnået allermest i statens historie, selvom der sjældent bliver talt om den i dag. Da den legendariske coach Ed Temple stod i spidsen for et historisk hold, der bestod udelukkende af sorte atleter, producerede klubben intet mindre end 40 olympiske atleter, der vandt 23 medaljer – mange af dem, mens de var bosat i Jim Crow South, før Title IX. En af disse banebrydende sprintere er olympisk guldmedaljevinder og direktør for TSU-stadionatletik Chandra Cheeseborough, eller Coach Cheese. I dette afsnit taler hun med vores vært Jaclyn Byrer om sin tid som Tigerbelle, og deler, hvilken betydning Ed Temple har haft for hende som atlet og succesfuld træner. Hun fortæller også, hvordan hun holder klubbens historie i live og giver råd til andre atleter, der gerne vil sætte deres præg på verden.