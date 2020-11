Har jeg behov for mere jern i min diæt?

Sådan øger du dit jernindtag

Her er en hurtig gennemgang af, hvor du kan få mere jern, og hvor meget du har brug for. Der er to former for jern: hæm-jern, der kommer fra dyr, især rødt kød og fjerkræ, og ikke-hæm-jern, som findes i planter. "Jernet i hæm-fødevarer er ofte nemmere at optage", siger Foroutan. Ikke-hæm-jern har naturlige plantestoffer, som er svære at nedbryde, hvilket kan gøre det vanskeligere at optage, siger hun.



Den anbefalede daglige dosis er 8 mg for mænd og 18 mg for kvinder (27 mg hvis du er gravid) ifølge National Institutes of Health (NIH). Hvis du er vegetar, har du brug for næsten det dobbelte af denne dosis ifølge NIH, hvis du skal gøre op for den dårlige optagelse. At spise spinat og andre mørke bladgrøntsager, tørrede abrikoser og ferskner, ærter, bønner, linser og palmehjerter kan hjælpe dig med at få mere af mineralet. Tjek med din læge, inden du begynder at øge din dosis helt vildt eller overvejer jerntilskud, da 45 mg eller mere, medmindre det er anbefalet af din læge, kan give maveproblemer.



For at hjælpe din krop med at optage ikke-hæm-jern bedre, skal du kombinere det med hæm-fødevarer, som fx en lille bøf sammen med din spinat og linsesalat, da førstnævnte forbedrer optagelsen af sidstnævnte. Eller hvis du ikke er til kød, kan du kombinere jernholdige fødevarer med dem, der indeholder C-vitamin, som fx peberfrugter, tomater, citrusfrugter og jordbær. "C-vitamin starter en kemisk proces, der hjælper med at nedbryde plantestoffer, så du optager mere jern", siger Adam Feit, der er Performance-nutrition Coordinator hos Precision Nutrition. Interessant nok kan garvesyren i te og kaffe begrænse jernoptagelsen, så prøv at undgå disse i 60 til 90 minutter efter, du har spist jernholdige fødevarer, tilføjer Wardenaar.



Når du har fået dit jernniveau op, bør du begynde at føle dig bedre tilpas inden for et par dage, siger Wardenaar. Og du vil sandsynligvis være mere opmærksom på at have jern på din tallerken (eller vægtstang).