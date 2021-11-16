AntetokounBros Academy In Action

Giannis Antetokounmpo er en af de mest omtalte spillere i NBA. Han er en MVP. Han er mester. Hallo, han er the Greek Freak! Men det er uden for banen, at han har opbygget noget helt særligt, nemlig AntetokounBros Academy.



Giannis' passion er måske nok basketball, men hans formål er at skabe et sted, hvor alle føler, at de hører til. Stedets filosofi siger det hele: "Det er ikke vigtigt, hvor du starter, men hvor du kan tage det hen!"