AntetokounBros Academy In Action

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Verden kender nok Giannis Antetokounmpo som en NBA-mester, men det er hans arbejde uden for banen, der virkelig er noget særligt.
Giannis Antetokounmpo er en af de mest omtalte spillere i NBA. Han er en MVP. Han er mester. Hallo, han er the Greek Freak! Men det er uden for banen, at han har opbygget noget helt særligt, nemlig AntetokounBros Academy.
Giannis' passion er måske nok basketball, men hans formål er at skabe et sted, hvor alle føler, at de hører til. Stedets filosofi siger det hele: "Det er ikke vigtigt, hvor du starter, men hvor du kan tage det hen!"
"De fleste af de børn, der kommer her, føler sig som outsidere, de føler sig lidt mindre selvsikre. Efter denne oplevelse opbygger de selvtillid og udvikler de færdigheder, som man har brug for ude i samfundet."
Evina Maltsi
Head Coach ved AntetokounBros Academy
Hvert år tager akademiet imod 100 børn (og 12 trænere), der kommer fra sårbare grupper, forskellige boligområder, lande og sociale baggrunde og giver dem chancen for at udleve og udvikle deres potentiale gennem sport.
Sammen med sine brødre, og med hjælp fra Oanassis Foundation og Eurohoops, har Giannis skabt noget, som han ikke havde, da han voksede op – noget, som er inspirerende. Det er derfor, at det betyder så meget for ham.
Akademiet, som har til huse på basketballbaner, der er blevet sat i stand af Nike og givet tilbage til befolkningen i Ellinorosson-, Ampelokipi- og Lamprini-kvartererne, byder på så meget mere, end hvad der foregår på banerne.
Hen over året oplever børnene en række mentorship-sessioner og muligheder for stipendier, som afholdes ved Onassis Foundation, spilanalyser, som ledes af Eurohoops' trænerhold samt inspirerende foredrag af berømte atleter og professionelle fra forskellige områder.
"Disse børn udgør et mikrokosmos af samfundet. Hvis vi tænker og handler som én, bliver det bedre for alle."
Konstantinos Papaloukas
Managing Partner ved Eurohoops Organization
Giannis, der er søn af immigranter, som forlod Nigeria for at søge efter arbejde og et bedre liv i Athen, ved, hvordan det føles at være outsider. Og det har drevet ham til at hjælpe alle børn som ham med at føle sig velkomne, stærke og med at udleve deres sande potentiale, uanset hvad.
"Alle har deres egen historie, deres eget liv, deres egen hudfarve ... når vi alle er sammen, lærer vi altid noget nyt."
Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros er som en familie med trænere og elever, som både underviser og lærer hinanden om livet. Det er det, som gør stedet så specielt.
Akademiet tilbyder også nogle meget håndgribelige fordele. Elevernes oplevelser bygger op til en dimissions- og prisoverrækkelsesceremoni. Seks dimittender i topklasse vil modtage stipendier, så de kan fortsætte deres basketballuddannelse på Eurohoops Academy. Dette års dimittend i særklasse vil få overrakt et "One of a Kind"-universitetsstipendium, som finansieres af Onassis Foundation.
"Med AntetokounBros Academy mødes forskellige nationaliteter, religioner og køn i Athens boligkvarterer som ét hold for at jagte deres drømme."
Afroditi Panagiotakou
Director of Culture ved Onassis Foundation
Men selvom akademiet er ret imponerende, opsummerer Giannis det kort og godt i bedste Giannis-stil:
"Man kommer her, og så har man det sjovt!"
Giannis Antetokounmpo
Han er måske nok en af dem, der arbejder allerhårdest, men Giannis tror på, at når man har friheden til at have det sjovt, så har man friheden til at blive den, som det er meningen, man skal være.
"Når du finder ud af, hvad der gør dig glad, så skal du fortsætte med det, for så bliver du den bedste udgave af dig selv."
Giannis Antetokounmpo
Fotos: Eleni Albarosa
Film: Alkis Papastathopoulos
Animation: Ultra Brand Studio