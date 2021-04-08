Courtside i Gajnice i Kroatien

En overskyet aften i en arbejderklasse-forstad til Gajnice i Kroatien står en lille gruppe mennesker langs baglinjen på en basketballbane. Blødt, gult lys skaber silhuetterne, og deres skygger kastes mod de tårnene husblokke, der står langs banen. Hvide taxaer kommer og går, gennem kædehegnet suser pendlertog forbi, og lyden af hjul mod skinner danner et rytmisk soundtrack, der punkterer atmosfæren.



Dette er Gajnices berømte Taxi Court. Nabolagets stolthed, der ligger i midten af byen. Hvor folk stopper op for at sludre og hænge ud, men mest for at spille bold. Under nattehimlen begynder en let regn at falde, hvilket gør den plettede asfalt mørkere, men ingen har særligt travlt. Gamle vittigheder udveksles. Der sladres. Mange af spillerne er ankommet til fods fra deres nærliggende lejligheder eller er kommet på vejen hjem i arbejdstøj og skifter i deres biler.



"Okay, lad os komme i gang", siger en dyb stemme på kroatisk.