Fordelene ved frysemad

Frosset fisk har flere fede fordele

Med mindre du bor ved kysten, kan såkaldt "frisk fisk" være to uger gammelt eller ældre, før den når køledisken i supermarkedet. Det betyder ikke, at laksefilet er usundt. Men det betyder, at den kan have mistet nogle af dens næringsstoffer, så som B- og D-vitamin, når den ligger på din tallerken. Frosset fisk som alternativ er som regel lynfrosset, næsten lige så snart den lander på skibets dæk eller havnen, og dermed bevares protein og de sunde omega-3-fedtstoffer. Og forskning publiceret i "International Journal of Food Science" bekræfter, at der typisk ikke er nogen forskel i kvalitet mellem den friskfangede fisk og den frosne udgave.



Hvis du planlægger at lave sushi eller svitsede ahi-tunsteaks, kan frosset fisk faktisk reducere din risiko for infektion, fordi det er mindre udsat for parasitter, siger Jones. Uanset hvilken type fisk du køber, så se efter mærkatet på pakken, der siger, at den blev frosset ned på skibet eller i havnen. På den måde sikrer du, at du får fordelene ved frosset fisk.