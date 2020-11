Fordelene ved at bade i varmt og koldt vand

Slå koldt vand i blodet

Hvis du efter træning med høj intensitet gerne vil have en øjeblikkelig lettelse, kan det være en god idé at tænde vandhanen og følge i LA Laker LeBron James og den portugisiske fodboldspiller Cristiano Ronaldos fodspor, som har postet billeder af dem selv, hvor de sidder i isbade. Dalleck siger, at denne metode, kaldet nedsænkning i koldt vand, kan hjælpe ved lejligheder, hvor du ved, at du vil være øm og ønsker kølig forløsning (for eksempel lige efter din første boot camp-time i lang tid). Vær blot opmærksom på, at isbade efter visse træningspas kan gøre mere skade end gavn, tilføjer han. En nylig, men lille undersøgelse publiceret i "Journal of Applied Physiology" fandt, at nedsænkning i koldt vand efter udholdenhedstræning faktisk kan hæmme muskelvækst.



Hvis du vælger et isbad, kan den bedste fremgangsmåde være 10 til 15 minutter ved en temperatur mellem 11 og 15 grader, ifølge en undersøgelse. Teorien er, at det kolde vand, ligesomsom ibuprofen, reducerer ømhed ved at blokere den inflammatoriske proces forårsaget af træning. Nogle undersøgelser antyder, at koldt vand kan reducere smerter i op til fire dage efter træning.



Naturligvis kan ingen argumentere for, at et isbad er afslappende. Men det kan stadig give dig en mulighed for at finpudse dit tankesæt og finde noget ro. Josh Bridges, en professionel atlet og tidligere U.S. Navy SEAL, sammenligner faktisk det med meditation. "Hver morgen vågner jeg op og går direkte til dette kolde karbad, der er opstillet uden for mit hus. Det befinder sig konstant på omkring frysepunktet. Jeg er nødt til at bryde isen på det øverste lag, og så træder jeg ned i det til fire minutters vejrtrækning", siger han. "Hvis jeg kan gøre det, bliver resten af dagen let som en leg".