Fordele ved træning på forskellige tidspunkter på dagen

Nogle mennesker kan lide at tage i fitnesscentret ved solopgang, før kaffebarerne overhovedet åbner. Andre kan lide at gøre det omkring solnedgang. Og ligesom med diskussionen om LeBron vs Jordan, så held og lykke til den, som prøver at få nogen over på sin side.

Hvis du har så stærke holdninger til, hvornår du skal træne, så er du muligvis skruet sammen til at træne et bestemt tidspunkt på dagen. Det er sandt, at man kan være genetisk indstillet til at foretrække nogle bestemte træningstidspunkter frem for andre, siger Karyn Esser, ph.d., som er professor i fysiologi og leder ved Institut for Myologi ved University of Florida. Men er du mere den type, der træner, når humøret og lysten rammer dig, så bare tag det roligt, for der findes ikke noget magisk tidspunkt at træne på. I bund og grund viser forskningen, at det bedste tidspunkt at træne på, er, når du har tid til at møde op og få det gjort.

Det er faktisk rigtig godt nyt, for så er én hindring mindre for at komme i gang med at træne. Har du brug for en mere til at udrydde undskyldningerne? Et stigende antal forskningsresultater viser, at du kan opnå en række bonusgevinster afhængigt af, hvornår du træner. Til at hjælpe dig med at navigere din træningsrutine (eller mangel på samme) så kan du her se, hvordan træning på forskellige tidspunkter kan gavne din krop og hjerne.