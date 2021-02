Sådan undgår du udbrændthed og finder en sund balance mellem sport og fritid

Svar:

Det er fantastisk, at du er vanvittigt motiveret. Jeg kender det. Og jeg har det på samme måde.



Jeg begyndte at træne for at vinde som 3-årig. Inspireret af Evelyn Ashfords guldmedalje ved olympiaden i 1984 prøvede at løbe om kap med biler – til fods på fortovet, når de kørte forbi mit barndomshjem i Alexandria, Virginia. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad mine forældre tænkte om mig!



Den motivation driver mig stadig i dag, som den driver dig. Men det lyder som om, din motivation har nogle omkostninger. Det er noget, du bør tage hånd om, før du ender med at hade din sport.



Jeg vil gerne hjælpe dig mest muligt, men du skal også tale med din egen træner om det, du mærker, for de vil kunne hjælpe dig fra dag til dag. Du kunne endda bede dem sætte dig i kontakt med en terapeut eller sportspsykolog for at hjælpe dig til at finde en balance. Jeg præsterer bedst og er mest glad, når jeg kombinerer konkurrence med restitution og afslapning.



For at finde en balance forsøger jeg at finde øjeblikke, hvor jeg kan fokusere på alle de ting, jeg holder af, der ikke er relateret til basketball. Hvad holder du af, som ikke har noget med løb at gøre? Måske er det at lege med din hund, lytte til musik eller at være samme med din familie. Det er lige meget, hvad det er, hvis bare det giver dig et mentalt frirum. Og hvis du ikke kan finde ro med det samme, så vær tålmodig.