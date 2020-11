Er æg sunde?

Det usikre

Lad os gå tilbage til kolesterolspørgsmålet et øjeblik: Et stort æg indeholder omkring 180 mg voksagtigt stof, som, hvis det opbygges, kan tilstoppe dine arterier og føre til hjerte-kar-problemer, ifølge en undersøgelse fra National Heart, Lung, and Blood Institute. Men forskere har også fundet ud af, at det meste kolesterol i vores blodbane produceres af vores egne kroppe – og når vi spiser kolesterol, kan vores kroppe måske producere mindre for at afbalancere det. Faktisk fandt en undersøgelse fra 2018, der fulgte mere end 400.000 mennesker, at de, der i gennemsnit spiste et æg om dagen, havde en lavere risiko for at dø af et slagtilfælde eller hjerteanfald, måske på grund af de hjerte-sunde næringsstoffer, æg indeholder, såsom antioxidanter. (Bliv ikke for spændt; dette betyder ikke, at æg er medicin).



Når det er sagt, er der en grænse for deres fordele for hjertesundheden. I 2019 fandt en stor undersøgelse fra Northwestern University, at jo mere kolesterol mennesker indtog, eller jo flere æg, de spiste, jo højere var risikoen for hjerte-kar-sygdomme. At indtage 300 milligram kolesterol gennem kosten (svarende til mindre end to æg) om dagen var forbundet med en 17 procent højere risiko for hjerte-kar-sygdomme. Mens nogle mennesker forbrænder kolesterol hurtigt, hvilket betyder, at det ikke påvirker deres blodniveauer, er det ikke tilfældet for alle, siger forskerne.



Og hvis du har hørt rygter om, at æg kan forårsage kræft, kan du godt ignorere dem for nu. Den virkelige ulempe ved æg er deres potentielle kardiovaskulære konsekvenser, siger Meir Stampfer, læge og professor i epidemiologi og ernæring på Harvard T.H. Chan School of Public Health. "Nogle mennesker har anslået, at æg udgør en risikofaktor for kræft, men beviserne er ikke overbevisende".