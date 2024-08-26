EM i fodbold for kvinder: Never Settle, Never Done
Dette er fodbold for kvinder, som du aldrig har set det før, og det er kun begyndelsen.
I årevis har verden talt om historien og væksten i sport for kvinder, men når fodbold for kvinder indtager scenen denne sommer, er det tid til at fejre den helt utrolige selvtillid og dygtighed, som kvinder spiller med i dag, og pigerne, som vil ændre spillet i morgen.
Vores nyeste film, som er instrueret af Valentin Petit, og hvor kvinder fra alle niveauer af sporten medvirker – herunder anfører for det engelske landshold, Leah Williamson, Frankrigs Marie-Antoinette Katoto, Barcelonas Alexia Putellas, Norges Ada Hegerberg, Magda Eriksson og Pernille Harder fra Chelsea foruden verdensklasse-freestyleren Rocky Hehakaija samt piger fra græsrodshold i hele Europa. Filmen viser hurtigheden, de tekniske færdigheder og den høje kvalitet inden for fodbold for kvinder, hvor niveauet aldrig har været højere.
Da hun bliver spurgt om, hvad filmen betyder for hende og spillet, siger Rocky:
"At være en del af dette projekt betyder alt for mig, og det er en drøm, der er blevet til virkelighed. Da jeg var barn, så jeg disse store Nike-reklamer og efterlignede dem på gaderne med mine venner. Nike viser verden, at fodbold for kvinder er en kraft, man kan regne med, og som er kommet for at blive".
Never Done Seeking More
At fejre atleterne og sporten i dag imens vi arbejder på at skabe forandringer, der vil forbedre fremtiden for sporten, behøver ikke at være koncepter, der udelukker hinanden. Niveauet for fodbold har aldrig været højere – investeringer, mediedækning og publikum er på rekordniveau – og flere piger er med i græsrodsfodbold end nogensinde før. Disse præstationer kan ikke overses eller undervurderes.
Dem, der spiller i dag, gør deres for at skabe en bedre sport for dem i fremtiden. Ada Hegerberg fortsætter utrætteligt med at kæmpe for lighed i kvindernes sport. Organisationer som Street Football x Barcelona og The Women’s Soccer School Barcelona sikrer, at atleter på alle niveauer har en chance for at opleve glæden og fordelene ved den smukke sport. I London faciliterer den tidligere professionelle Mollie Kmitas fodbolduddannelse, Level7Academy, college-programmer på fuld tid for over 400 studerende atleter. Derudover startede Grenfell Athletic FC klubbens kvindeafdeling i 2021, og de skal spille deres første konkurrencekampe i år.
Men vi må ikke stoppe her og blot hvile på laurbærrene over den succes, som sporten har opnået. Vi må aldrig stoppe med at stræbe efter mere: flere professionelle muligheder for kvinder i fodbold, flere investeringer, større adgang for alle niveauer i sporten og mere synlighed igennem mediedækning.
Det er en stærk tid i sporten – hvor kvindelige atleter kommer i fokus – og Nike vil fortsætte med at investere i at få sporten til at vokse. Og dette er blot begyndelsen.
Denne sommer repræsenterer et højt niveau for fodbold for kvinder – målet for alle, der investerer i sporten, bør være, at det simpelthen er det højeste niveau hidtil.
Never Settle, Never Done.