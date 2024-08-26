EM i fodbold for kvinder: Never Settle, Never Done

I årevis har verden talt om historien og væksten i sport for kvinder, men når fodbold for kvinder indtager scenen denne sommer, er det tid til at fejre den helt utrolige selvtillid og dygtighed, som kvinder spiller med i dag, og pigerne, som vil ændre spillet i morgen.

Vores nyeste film, som er instrueret af Valentin Petit, og hvor kvinder fra alle niveauer af sporten medvirker – herunder anfører for det engelske landshold, Leah Williamson, Frankrigs Marie-Antoinette Katoto, Barcelonas Alexia Putellas, Norges Ada Hegerberg, Magda Eriksson og Pernille Harder fra Chelsea foruden verdensklasse-freestyleren Rocky Hehakaija samt piger fra græsrodshold i hele Europa. Filmen viser hurtigheden, de tekniske færdigheder og den høje kvalitet inden for fodbold for kvinder, hvor niveauet aldrig har været højere.

Da hun bliver spurgt om, hvad filmen betyder for hende og spillet, siger Rocky:

"At være en del af dette projekt betyder alt for mig, og det er en drøm, der er blevet til virkelighed. Da jeg var barn, så jeg disse store Nike-reklamer og efterlignede dem på gaderne med mine venner. Nike viser verden, at fodbold for kvinder er en kraft, man kan regne med, og som er kommet for at blive".