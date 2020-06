Derfor skal løbere kende til VO2 Max

For at gøre dette, skal du gerne være komfortabel med at løbe lange, langsomme distancer og lave hurtigere, mere udfordrende træninger. Når du har etableret en god grundfitness, kan du fokusere på intervaltræning med høj intensitet (HIIT). I disse sessioner skifter man mellem høj og maksimal indsats og korte pauser, og at udføre dem er en af de mest effektive måder at øge din VO2 max og din mælkesyregrænse på, fortæller Coutts. "Ja, det er tid til at presse dig forbi din komfortzone", siger han. "Ingen har sagt, at det at øge dit max ville være nemt, men du vil blive bedre af det".



Hvordan bedre? Tja, det at holde højere intensniveauer i kortere tidsintervaller presser dit anaerobiske system til dets mælkesyregrænse, forklarer Klein. Dette gør det med tiden mere effektivt at udføre disse intensitetsniveauer i længere perioder. Han fortæller, at den intensitet, du sigter efter, ligger et sted mellem en 800-meters sprint og en fuld 3-kilometers løbetur. Klein forklarer, at denne slags hårde indsatser "giver den metabolske og fysiologiske stress, din krop har brug for til at tilpasse sig, vokse sig stærkere og øge din VO2 max".



Videnskaben er enig. Ifølge forskning i tidsskriftet Medicine & Science in Sports & Exercise er det bevist, at HIIT hjælper med at booste din VO2 max. Og en gennemgang af flere studier viser, at HIIT-rutiner fører til større forøgelse i VO2 max sammenlignet med udholdenhedstræning.



Lad dette være det brændstof, der gør, at du giver den max gas til din næste intervaltræning.



