Når tiden er til, at en pige skal have sin første bh eller trænings-bh, er det vigtigt at finde den rigtige. For unge atleter er det især vigtigt at finde en velsiddende bh, så pigerne kan føle sig trygge, komfortable og selvsikre til at bevæge deres krop. Disse bh'er til unge – der er tilgængelige i forskellige styles – er designet til at give tildækning og komfort, uanset om det er til sport eller hverdagsbrug.

Nike har bh'er til børn i et udvalg af farver, mønstre og styles. Uanset om den unge i dit liv leder efter en sports-bh til sportsaktiviteter eller til hverdagsbrug i skolen, så er der en Nike-bh til alle anledninger.

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Bh'er til unge fra Nike findes i størrelserne 6 til 20 Plus og er generelt lavet til børn i alderen 7 til 15 år. Hvis bh'erne til piger ikke føles som om, at de giver nok støtte, så kan en bh til kvinder dog være en bedre mulighed.

Find de bedste Nike-bh'er til unge atleter med denne guide.