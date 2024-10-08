De bedste bh'er til piger fra Nike
Købeguide
Disse sports-bh'er til unge – i et udvalg af styles – er designet til at give tildækning og komfort.
Når tiden er til, at en pige skal have sin første bh eller trænings-bh, er det vigtigt at finde den rigtige. For unge atleter er det især vigtigt at finde en velsiddende bh, så pigerne kan føle sig trygge, komfortable og selvsikre til at bevæge deres krop. Disse bh'er til unge – der er tilgængelige i forskellige styles – er designet til at give tildækning og komfort, uanset om det er til sport eller hverdagsbrug.
Nike har bh'er til børn i et udvalg af farver, mønstre og styles. Uanset om den unge i dit liv leder efter en sports-bh til sportsaktiviteter eller til hverdagsbrug i skolen, så er der en Nike-bh til alle anledninger.
(Relateret: Shop disse Nike-gaveidéer til børn)
Bh'er til unge fra Nike findes i størrelserne 6 til 20 Plus og er generelt lavet til børn i alderen 7 til 15 år. Hvis bh'erne til piger ikke føles som om, at de giver nok støtte, så kan en bh til kvinder dog være en bedre mulighed.
Find de bedste Nike-bh'er til unge atleter med denne guide.
De bedste Nike-bh'er til piger
Til sport, træninger og anden bevægelse med høj intensitet
For unge atleter, der deltager i sport eller andre aktiviteter med bevægelse med høj intensitet, kan en mere støttende bh give en følelse af fastholdelse, der tilføjer den helt rigtige mængde støtte og let kompression under træning.
Nike Swoosh-bh'en har f.eks. et design med tykkere remme og bryderryg og et bredere bånd, der giver mere støtte. Med Nike Dri-FIT-teknologien spreder Nike Swoosh-bh'en fugten på overfladen af materialet, hvilket hjælper med at holde unge atleter kølige og tørre, når de sveder. Denne bh (som også kommer i størrelser til kvinder) er lavet i en række farver og mønstre, inklusive vendbare styles.
(Relateret: De bedste Nike løbesko til børn)
Til afslappet hverdagsbrug
Hvis den unge person i dit liv har brug for en bh til afslappet leg eller hverdagsbrug, så overvej at vælge en bh, der er let, og som næsten ikke kan mærkes.
Disse styles inkluderer Nike One-bh'en, som er fremstillet i et strækbart materiale med høj tildækning på brystet, samt Nike Indy-bh'en, som kommer i en række forskellige styles og designs.
For både voksne og børn tilbyder Indy-bh'en en blød, sømløs fornemmelse og en følelse af ikke at være begrænset med tyndere skulderstropper. Disse bh'er har også den svedtransporterende Nike Dri-FIT-teknologi.
(Relateret: De bedste Nike-rygsække til børn til skolestart)
Sådan måler du bh-størrelser til piger
1. Mål under brystet
Tag et blødt målebånd, hold det vandret, og træk det hele vejen rundt om ribbenene lige under brystet. Målebåndet skal føles tætsiddende.
2. Har du ikke et målebånd?
Tag et stykke snor (eller bare et snørebånd), en kuglepen og en lineal. Træk snoren vandret rundt om ribbenene lige under brystet – på samme måde som med et målebånd – og brug kuglepennen til at markere, hvor den ene ende af snoren møder den anden ende. Læg så snoren på et fladt underlag, og brug linealen til at måle brystmålet.
3. Sådan finder du din bh-størrelse
Brug brystmålene fra trin 1 og 2 til at finde bh-størrelsen på størrelsesoversigten. Hvis målet ligger imellem to størrelser på oversigten, skal du vælge den større størrelse – en lidt større bh vil være mere behagelig, end en der er for stram. *Sports-bh'er i udvidet størrelse (+) adskiller sig kun i omkreds, ikke i længde eller model.
Tre tips til at finde den rigtige pasform
1. Start med stropperne
Der skal kunne være to fingre imellem stroppen og kroppen. Hvis stroppen er for løs, så prøv en mindre størrelse. Hvis det føles eller ser ud, som om den graver sig ind i skuldrene, så gå en størrelse op.
2. Tjek underkanten
Sørg for, at underkanten ikke sidder for stramt – der skal uden problemer kunne være to fingre imellem underkanten og kroppen. Løft armene over hovedet for at sikre, at underkanten ikke følger med op – den bør sidde lige tværs over ribbenene.
3. Hop uden hoppen
Værsgo at hoppe! Der bør være mindst mulig hoppen i brystområdet, når man hopper, og brystet skal føles tildækket og fastholdt. Hvis det føles, som om det hopper for meget, til at man kan bevæge sig komfortabelt, eller at brysterne bevæger sig ud over kanterne i armhulen eller ved halsen, kan man prøve en bh i kvindestørrelse.
Tekst af Julia Sullivan