Hvad skal du have på i lufthavnen: De mest behagelige outfits til at rejse i fra Nike 

Planlægning af lufthavnsoutfittet er et vigtigt punkt i rejseforberedelserne, og det er af afgørende betydning at prioritere komfort og funktionalitet. De bedste idéer til rejseoutfits handler om åndbare materialer, elegante lag og alsidige designs. Nikes nyeste innovationer er indbegrebet af dette koncept med pieces, der er designet til atleter, og som imødekommer alt fra kølige flykabiner til varme destinationer.

Alsidige pieces fra Nike 24.7-kollektionen, såsom PerfectStretch-bukserne med brede ben eller matchende sæt fra ImpossiblySoft-sortimentet, forenkler kuffertpakningen og opgraderer din rejsegarderobe. Disse omhyggeligt designede klassikere tilpasser sig din rejseplan, så du uden problemer kommer igennem sikkerhedskontrollen og kan træde ud af flyet, klar til at nyde din rejsedestination.