Courtside i Castel Volturno i Italien

Der sker pludselig noget. Børn vælter ud af en varevogn lige i nærheden, og de begynder at gå hen mod banen. De tilhører alle det lokale Tam Tam Basketball Academy og har gjort denne bane til deres hjemmebane, uanset vejret. Efter de velhavende indbyggere i Castel Volturno flyttede væk fra området, har der været en tilstrømning af migranter, hvoraf mange kommer fra Nigeria og har søgt tilflugt der – og i de forladte bygninger rundt omkring i byen. Det frivillige nonprofit-akademi, der er stiftet af den lokale træner Massimo Antonelli, sigter mod at tilbyde migrantbørn en positiv struktur og et fundament for vækst og udvikling. Banen er også et rigtigt smukt sted at spille. "Jeg kan godt lide at spille her, hvor jeg kan høre lyden af bølgerne," siger 12-årige Cinzia Orobor "Luften er friskere her ved havet".