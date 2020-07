Bliv en bedre løber med crosstræning

Sådan forebygger crosstræning skade

Lad os starte med den del, der handler om skadesforebyggelse. Selvom det måske ikke lyder som den mest sexede fordel af crosstræning, er det faktisk det vigtigste for at blive en bedre løber. Det er fordi, det tager tid for dine muskler, sener og ledbånd at blive stærke nok til at modstå en masse stød i asfalten, forklarer Ian Klein, der er specialist i træningsfysiologi, crosstræning og skadesforebyggelse ved Ohio University. Klein siger, at crosstræning giver din krop den stødstimulering, du kender fra løb – dybest set bliver din krop presset til at blive stærkere – uden at overbelaste den så meget, at du bliver skadet.



Tænk på cykling, svømning eller en tur på crosstraineren. Alle disse typer cardio foregår uden den voldsomme påvirkning fra løb, mens du træner dine muskler til at nå længere og presses hårdere med kun lidt risiko for yderligere skade, siger Jason Fitzgerald, USA Track and Field-certificeret coach og skaber af træningsprogrammet Strenght Running. "Hvis jeg ser på to løbere, og den ene løber 50 kilometer om ugen, mens den anden løber samme distance plus to timers aerobictræning, så satser jeg på, at løberen, der laver crosstræning, løber hurtigst, siger Fitzgerald. "Crosstræningen svarer næsten til at løbe en længere distance".