Bliv en bedre løber med crosstræning

Vælg en aktivitet, du kan lide, og skru så intensiteten ned på omkring 3 på en skala fra 1 til 10 – det er aktiv restitution. Det kan være en let cykeltur, en afslappet vandretur, en lang gåtur, let til moderat yoga eller Pilates – hvad som helst der ikke får dine muskler til at sitre eller får dig til rigtigt at svede. Eller får dig til mentalt at forbande det, du har gang i.

Aktiv restitution, især en afslappet cykel- eller gåtur, er bedre til at gøre dig klar igen efter en hård løbetur end almindelig hvile, viser forskning fra Western Colorado University. Det kan ifølge en anden undersøgelse publiceret iJournal of Sports Sciences skyldes, at denne form for bevægelse øger blodgennemstrømningen til dine muskler, hvormed de mere effektivt kan genopbygge sig selv. Forskning publiceret i Journal of Sports Science and Medicine peger på, at aktiv restitution desuden kan være med til at sænke din puls, når du dyrker andre sportsgrene, og få det til at føles, som om du ikke arbejder så hårdt. Det betyder, at du vil kunne yde mere på dine løbeture, uden at det føles sådan.

For at finde ud af hvor ofte du bør gå efter aktiv restitution og i så fald hvilken type, så prøv Coach Bennetts råd: "Spørg dig selv: 'Vil det her få mig til at få det bedre eller dårligere?'" Aktiv restitution – og al slags crosstræning – handler ikke kun om fysiske fordele til dine løbeture, siger han.

"Crosstræning handler om den følelsesmæssige eller spirituelle energi, du får, som kan hjælpe dig på den næste løbetur," siger han. "Gav det dig noget selvtillid eller ro til din løbetur? Det er det, der betyder mest."