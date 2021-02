Sådan bevarer du motivationen til at træne derhjemme

Når du har fundet dit formål, skal du lave en tidsplan, der understøtter det, og du skal holde dig til tidsplanen. Jeg gør det hver weekend for den kommende uge. Det, der fungerer for mig, er at dele store opgaver op i mindre, så det bliver meget specifikt. Jeg skriver ikke bare "træne en time", jeg skriver hver øvelse, sæt, gentagelser og hvilepause. Når jeg kortlægger hvert lille skridt, er jeg meget mere engageret.



En tidsplan kan ikke gøre det ud for at spille med dine holdkammerater eller blive undervist af din træner. Men der er meget, du kan gøre, for at genopbygge noget af denne støtte.



Da min mand Darius og jeg var forlovede, trænede vi hold i forskellige stater, men vi fandt altid tid til videoopkald og til at sende sms'er til hinanden hver dag. Hvorfor fortæller jeg om min mand? Fordi lige nu har du brug for at holde kontakten med din basketballfamilie og styrke det bånd, I har, på samme måde.

Prøv at dele dit træningsprogram med en holdkammerat, så vedkommende også kan følge det. Måske lave dele af jeres træning sammen over Zoom. Fortæl bagefter, hvad din tid var, da du løb 1,6 km, eller hvor mange skud du nåede under fempunkts-skydeøvelsen. For at opbygge mere kammeratskab kan du være vært for en gruppechat, lave et holdslogan eller en delt playliste, så I alle kan lytte til den samme musik, når I træner.