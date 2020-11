Begynderguide til yoga inversion-øvelser

Så hvad er ulempen? Da folk ofte forbinder omvendte stillinger med at have benene i vejret, har disse stillinger fået et ry for at være skræmmende eller uoverkommelige for begyndere. Men en omvendt stilling behøver ikke at være håndstand eller hovedstand. Har du nogensinde lavet en foroverbøjning eller en nedadvendt hund? Tillykke, så har du lavet en omvendt stilling. "Selv barnets stilling er en god mulighed for at opleve alle de fantastiske, healende fordele ved en omvendt stilling på en mere blid måde", siger Jonah Kest, der er Nike Master Trainer og yogainstruktør. Med det in mente får du her fire nemme tilgange til at hjælpe dig med at blive mere komfortabel med at have dit hoved lavere end dit hjerte.