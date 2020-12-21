Begynderguide til yoga inversion-øvelser

Omvendte yogastillinger: En begynderguide
Coaching
Selv en foroverbøjning eller en nedadvendt hund tæller som en omvendt stilling. Men hvis du er klar til at vende det hele på hovedet, så følg disse fire nemme trin.
Hvis du beder Nike Master Trainer og yogainstruktør Branden Collinsworth om at definere en omvendt yogastilling, så bliver du måske overrasket over, at hans svar handler mere om sindet end kroppen. "Det er en ændring af perspektiv", siger han. "Så snart vi fjerner vanen med at stå på benene hele dagen og i stedet vender os på hovedet, giver det os mulighed for at se verden på en ny måde. Det tvinger os også til at være til stede, og det kan ovenikøbet bringe nogle af os ind i en tilstand af flow".
Selvom den bogstavelige definition – enhver yogastilling, hvor dit hoved er under dit hjerte – måske var, hvad du ledte efter, så tilbyder Brandens perspektiv noget, der uden tvivl er vigtigere: Et "hvorfor" du bør indføre omvendte stillinger til din praksis.
Oven i alt det positive, som Collinsworth nævner, tilbyder omvendte stillinger også store fysiske og fysiologiske fordele. En pilotundersøgelse publiceret af "BMC Research Notes" viste, at efter et otte-ugers yogaprogram, hvor deltagerne gradvist brugte længere tid i omvendte stillinger (fra 7 til 20 minutter), havde de fleste signifikant øget pulsvariation om aftenen. Dette betyder, at de brugte mere tid i en parasympatisk tilstand, eller kroppens hvile-og-fordøjelsestilstand, hvor din puls, blodtryk og stress falder, dine muskler slapper af og dine energidepoter stiger. Oversættelse? Omvendte stillinger kan have en restituerende effekt på det autonome nervesystem.
"Selv barnets stilling er en god mulighed for at opleve alle de fantastiske, healende fordele ved en omvendt stilling på en mere blid måde".
Jonah Kest
Nike Master Trainer og yogainstruktør
Så hvad er ulempen? Da folk ofte forbinder omvendte stillinger med at have benene i vejret, har disse stillinger fået et ry for at være skræmmende eller uoverkommelige for begyndere. Men en omvendt stilling behøver ikke at være håndstand eller hovedstand. Har du nogensinde lavet en foroverbøjning eller en nedadvendt hund? Tillykke, så har du lavet en omvendt stilling. "Selv barnets stilling er en god mulighed for at opleve alle de fantastiske, healende fordele ved en omvendt stilling på en mere blid måde", siger Jonah Kest, der er Nike Master Trainer og yogainstruktør. Med det in mente får du her fire nemme tilgange til at hjælpe dig med at blive mere komfortabel med at have dit hoved lavere end dit hjerte.
- Løft dine ben.
Den hurtige vej til omvendte stillinger: "Læg blot dine ben op på noget forhøjet, som en seng eller en sofa", siger Kest. Derefter kan du ligge på gulvet med dine ben op ad en væg. "Det er overraskende hårdt for nogle mennesker, hvis de har meget stramme haser", siger Collinsworth. Disse restituerende stillinger, som kan holdes i minutter ad gangen på daglig basis, kan gøre dig komfortabel med at have benene løftet, mens dit hoved og hjerte stadig er på samme niveau.
- Lav en enkel bro.
"Selvom det er en nem omvendt stilling, som alle kan lave, så er en bro ret kraftfuld, fordi den stadig giver alle fordelene ved typiske omvendte stillinger, som reducering af stress, angst, træthed osv.", siger Collinsworth. Lig med ansigtet opad med benene bøjet, fødderne fladt på gulvet og armene strakt ud på gulvet langs din side med fingerspidserne pegende mod hælene. Løft dine hofter, så din krop former en lige linje fra dine skuldre til dine knæ. Hold denne stilling i 30 sekunder til et minut.
- Væn dig til at være på hovedet ...
... men stadig med fødderne plantet på jorden. "Når du bevæger dig mod en hovedstand, kan du for eksempel starte med den fleksible del af den", siger Traci Copeland, der er Nike Master Trainer og yogainstruktør. Stå med benene ud til siden i en bred stilling, og lav så en dyb foroverbøjning. Lidt efter lidt prøver du at få hovedet ned mod jorden, og det kan tage dage eller ugers træning afhængig af din fleksibilitet og dit komfortniveau. Derfra kan du starte med at lege rundt ved at skifte vægten til hænderne og toppen af dit hoved. Copeland anbefaler at stoppe ofte for at tjekke, hvordan du har det. "At blive i nuet kan hjælpe dig med ikke at blive overvældet af oplevelsen", siger hun. Hold bøjningen i nogle sekunder til at starte med, og derefter kan du øge tiden. Gør det ofte, indtil du er komfortabel med stillingen.
- Få ordentlig vejledning.
Før du faktisk går i gang, så søg trinvis vejledning fra en kvalificeret yogainstruktør. "Det er virkelig vigtigt at få hjælp, når du starter", siger Collinsworth. "Nu, i denne pludselige virtuelle verden, bliver det meget sværere at få fysisk vejledning. Men en god yogainstruktør kan gøre op for det ved at gennemgå hver enkelt lille ting i processen, 'gør det, og så det, og nu det'". Og for at sikre, at du gør "det" forsvarligt? Tilføj en anden yogapraksis: Mindfulness. "Bare prøv fysisk og mentalt at blive på din måtte i nuet", siger Copeland. "På den måde prøver du ikke at gøre noget, som en anden gør. Du gør det, der føles rigtigt for dig i det øjeblik".
Det måske bedste råd? Vær tålmodig. Det er naturligt at være lidt overvældet ved tanken om at være på hovedet. "Vi er allesammen vendt på hovedet. Som børn løftede vi allesammen vores numser over vores hoveder og vores fødder i luften og legede", siger Collinsworth. "Det er virkelig blot at huske på vores bevægelsespotentiale. Det er at komme tilbage til den legende tilstand. Men nu, når vi leger, får vi lov til bevidst at nyde alle de fantastiske fordele for krop og sind. For mig er det endnu bedre, end da vi var børn".
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Tag det skridtet videre
Se Nike Training Club-appen, hvis du vil have mere ekspertvejledning omkring restitution, såvel som mindset, bevægelse, ernæring og søvn.