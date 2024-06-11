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Sidst opdateret: 11. juni 2024
2 minutters læsetid

Vi vinder gennem mangfoldighed

Ingen undskyldninger

I afsnit tre af serien havde vi det privilegium at være vært for de globale sportsstjerner Alyssa Conley, der er tidligere olympisk deltager, og tennisstjernen Kgothatso Montjane, der er kørestolstennisspiller og vinder af US Open og French Open. Vi havde åbenhjertige og inspirerende samtaler om, hvordan små handlinger udført med viljestyrke kan hjælpe en til at finde sig selv, og hvordan det mentale helbred er lige så vigtigt som det fysiske helbred, og at der er ingen grænser for, hvem der kan opnå storhed i denne verden.

Johannesburg Pride blev fejret i oktober i Sydafrika, og Nike afholdt weekendeventet Be True - In Motion for at fejre Pride i Sydafrika.

Oplevelsen inkluderede forskellige lege med fokus på wellness og holistiske fitness-aktiviteter, men der var også en særlig podcast med en serie samtaler i samarbejde med Cnr Juta og De Beer med værterne Lwazi Madonsela og Ayabonga.

Få mere at vide
Be True-podcast: Alyssa Conley & Kgothatso Montjane, Radikal selvpleje

Vi vinder gennem mangfoldighed

Radikal selvpleje

Be True-podcast: Alyssa Conley & Kgothatso Montjane, Hvad autenticitet betyder

Vi vinder gennem mangfoldighed

Hvad autenticitet betyder

Be True-podcast: Alyssa Conley & Kgothatso Montjane, Radikal selvpleje

Vi vinder gennem mangfoldighed

Radikal selvpleje

Be True-podcast: Alyssa Conley & Kgothatso Montjane, Hvad autenticitet betyder

Vi vinder gennem mangfoldighed

Hvad autenticitet betyder

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