At være en banebrydende kunstner betyder at være tro mod sig selv og finde balancen mellem sit velbefindende og sine mål – se den unge, sydafrikanske kunstner Haneem Christian i samtale om, hvad det kræver at vokse som menneske, men vigtigst af alt, hvad det kræver at forblive tro mod sig selv i mødet med de mange forventninger om at indrette sig efter omverdenen.



I første afsnit af serien satte vores værter sig sammen med den unge, sydafrikanske kunstner Haneem Christian og talte om, hvad det kræver at vokse som menneske, men vigtigst af alt, hvad det kræver at forblive tro mod sig selv i mødet med de mange forventninger om at indrette sig efter omverdenen.



Se afsnittet nu, og udforsk deres syn, oplevelser og tanker omkring, hvad det betyder at gentænke pride.



I oktober blev Johannesburg Pride-måned fejret i Sydafrika, og Nike afholdt weekendeventet Be True - In Motion for at fejre Pride i Sydafrika.



Oplevelsen inkluderede et udvalg af welness-spil og holistiske fitness-aktiviteter, men der var også en særlig podcast med en serie samtaler i samarbejde med Cnr Juta og De Beer med værterne Lwazi Madonsela og Ayabonga.