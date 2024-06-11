I afsnit to af serien dykker vores vært dybt ned i handlinger og ikke bare ord med queer-aktivisten Thami Dish, når de taler om, hvad det betyder at både undervise og lære fra unge mennesker i dag, og hvordan et opgør med status quo er indlejret i ungdommen og giver muligheder for forandring, som verden så desperat har brug for.



Se afsnittet nu, og udforsk deres syn, oplevelser og tanker omkring, hvad det betyder at gentænke pride.



Oktober så fejringen af Johannesburg Pride-måneden i Sydafrika, og Nike afholdt weekendeventet Be True - In Motion for at fejre pride i Sydafrika.



Oplevelsen inkluderede et udvalg af velværespil og holistiske fitness-aktiviteter, men der var også en særlig podcast med en serie samtaler i samarbejde med Cnr Juta og De Beer med værterne Lwazi Madonsela og Ayabong.