Vi vinder gennem mangfoldighed
Radikal selvpleje
Se den karismatiske LGBTQIA+-aktivist Thami Dish dele indsigter om, hvad det kræver at være inkluderende, hvordan han bryder barriererne på uventede områder gennem sin sårbarhed og den afgørende betydning af radikal selvpleje, når din mission er at opløfte og skabe en platform for dit fællesskab.
I afsnit to af serien dykker vores vært dybt ned i handlinger og ikke bare ord med queer-aktivisten Thami Dish, når de taler om, hvad det betyder at både undervise og lære fra unge mennesker i dag, og hvordan et opgør med status quo er indlejret i ungdommen og giver muligheder for forandring, som verden så desperat har brug for.
Se afsnittet nu, og udforsk deres syn, oplevelser og tanker omkring, hvad det betyder at gentænke pride.
Oktober så fejringen af Johannesburg Pride-måneden i Sydafrika, og Nike afholdt weekendeventet Be True - In Motion for at fejre pride i Sydafrika.
Oplevelsen inkluderede et udvalg af velværespil og holistiske fitness-aktiviteter, men der var også en særlig podcast med en serie samtaler i samarbejde med Cnr Juta og De Beer med værterne Lwazi Madonsela og Ayabong.