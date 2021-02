Athlete’s Cookbook: Tatyana McFaddens russiske wrap sauce

Tatyana McFadden sætter aldrig farten ned, hverken på eller uden for banen. Hun førte an i en juridisk kamp for paraatleters ret til at konkurrere – da hun var bare 15 år. Hun vandt et maraton – hvert år, fem år i træk. Og hun samler på paralympiske guldmedaljer med en hyppighed, der må være ret bekostelig i bagagegebyr. Det korte af det lange: Hun har ikke ret meget tid til at lave mad. Så når hun siger til kokken Kia Damon, at smagsoplevelserne fra hendes hjemland, Rusland, gør hende nostalgisk, ved Kia, at det er tid til at finde på noget hurtigt og let med peberrod. I dette afsnit af "Athlete’s Cookbook" smækker Kia en wrap sammen, der netop er russisk nok til, at den minder Tatyana om hjemlandet, og enkel nok til, at der er masser af tid til Tatyanas livshistorie. Det betyder, at vi hører om issuppe, møde Tatyanas søster, der er lige så atletisk, og finde ud af, hvordan teenagere kan ændre verden (ja, for pokker!). Se videoen herover, tjek opskriften nedenunder, og kom i gang med potter og pander.