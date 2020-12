Athlete’s Cookbook: Noah Ohlsens makrospækkede lakse-bowle

Verdens andenmest veltrænede mand, Noah Ohlsen ved at succesfuld træning altid starter i køkkenet. Men efter at have været bundet til sit hjem i otte måneder, er CrossFit-fænomenet ved at løbe tør for inspiration til madlavningen. Det er her, den Brooklyn-baserede mesterkok Kia Damon kommer ind i billedet med en plan om at ruske op i hans udvalg. Trin et: Send i smug en sms til Noahs mor for at finde ud af hans yndlingsret fra barndommen. Trin to: Remix den opskrift, så den passer til hans træningsmål. Og trin tre? Det involverer et fjernkamera, farlig betjening af en blender og en særlig dag for en stor, pjusket hunni ved navn Max – alt sammen i sæsonpremieren på "Kogebogen for atleter". Se episoden ovenfor, tjek opskriften ud nedenfor og ellers god fornøjelse i køkkenet.