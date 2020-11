Ankelvægte vender tilbage

Ankelvægtens virkelige vægt

Lad være med at droppe din normale vægtløftningstræning bare for at være retro: At have et halvt kilo på anklerne dagen igennem vil ikke have en markant effekt på din kropsbygning eller præstation. Ankelvægte fungerer mere som fitnesselastikker end et sæt håndvægte, fortæller Nike Master Trainer Kirsty Godso. Det kan være en god hjælp, men du har stadig brug for udfordringen fra tungere belastning for at kickstarte processen med muskelopbygning.



Ankelvægte giver til gengæld muligheden for at "fintune måden, du træner din krop på", fortæller Godso. "Når du udfører bevægelser langsomt og meget bevidst med selv en let vægt, kan det føre til fremragende resultater for styrke, kropsbevidsthed og muskulær udholdenhed".



Hvis du nogensinde har fulgt et hold i pilates eller barre, kender du den form for bevægelse: langsom, bevidst, kontrolleret. Udfordringen ved denne træning kommer ofte fra de repetitioner, der føles som endeløse, indtil de pågældende muskler, selv dem du aldrig har mærket før, er helt udmattede, fortæller Godso. På samme måde kan man træne et ben (forestil dig, at du ligger på siden og løfter et strakt ben med en ankelvægt) og aktivere de mindre muskler, da de alle springer til for at flytte vægten og stabilisere din krop, når dine større muskler bliver trætte, fortæller hun. Din core skal også kæmpe lidt hårdere end normalt for at stabilisere din krop, tilføjer Straub.