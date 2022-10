Der Air Mariah aus den 80ern kehrt in einer modernen Variante zurück. Spezielle Details erinnern an das Original aus dem Jahr 1988. Der Air Zoom Mariah Flyknit Racer ist mit seinem anschmiegsamem Flyknit-Obermaterial ein bequemer Schuh für jeden Tag. Das Schnellschnürsystem garantiert einfaches An- und Ausziehen, und die Zoom Air-Dämpfung sorgt für perfekten Tragekomfort.