Bei The Berlin Department dreht sich alles um Design: In Kursen und Workshops geben Designer und Freunde von NIKE ihre Skills und ihr Wissen preis. Das Ziel von NIKE ON AIR ist es, die junge Berliner Design-Community zusammenzubringen und zu supporten. Die Teilnehmer erhielten wichtige Insights vom Nike Global Design Team und befreundeten Design-Experten, um schließlich im ON AIR Workshop ihre eigenen Sneaker-Konzepte zu entwickeln und Realität werden zu lassen. Diese Episode von Access All Areas zeigt euch, was hinter den Kulissen in Berlin abging.