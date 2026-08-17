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Zimní bundy & kabáty Nike Black Friday 2026

(17)
Paris Saint-Germain Academy Pro, čtvrté
Paris Saint-Germain Academy Pro, čtvrté Pánská fotbalová bunda Jordan Therma-FIT se syntetickou výplní
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Academy Pro, čtvrté
Pánská fotbalová bunda Jordan Therma-FIT se syntetickou výplní
Sleva 30 %
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Dámská prošívaná péřová vesta Therma-FIT
Recyklované materiály
Jordan Brooklyn
Dámská prošívaná péřová vesta Therma-FIT
Sleva 30 %
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pánská zateplená bunda se zipem po celé délce
Nike Sportswear Club
Pánská zateplená bunda se zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Windrunner
Nike Windrunner Pánská péřová vesta Statement
Recyklované materiály
Nike Windrunner
Pánská péřová vesta Statement
Sleva 30 %
Nike Windrunner
Nike Windrunner Pánská péřová parka
Recyklované materiály
Nike Windrunner
Pánská péřová parka
Sleva 30 %
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pánská parka Therma-FIT
Nike Sportswear Club
Pánská parka Therma-FIT
Sleva 30 %
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Dámská běžecká vesta
Recyklované materiály
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Dámská běžecká vesta
Sleva 30 %
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Vesta Therma-FIT ADV
Recyklované materiály
ACG Lava Flow
Vesta Therma-FIT ADV
Sleva 30 %
Nike Academy+
Nike Academy+ Pánská tkaná fotbalová bunda Repel
Recyklované materiály
Nike Academy+
Pánská tkaná fotbalová bunda Repel
Sleva 30 %
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pánská všestranná bunda Therma-FIT
Recyklované materiály
Nike Unlimited
Pánská všestranná bunda Therma-FIT
Sleva 30 %
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pánská bunda Therma-FIT OCTA
Nike 24.7 PerfectStretch
Pánská bunda Therma-FIT OCTA
Sleva 30 %
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Pánská bunda Realtree
Jordan Flight Chicago
Pánská bunda Realtree
Sleva 30 %
Nike Swift
Nike Swift Dámská běžecká bunda Therma-FIT
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámská běžecká bunda Therma-FIT
Sleva 30 %
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Pánská bunda Therma-FIT ADV
Nike Pro Octa
Pánská bunda Therma-FIT ADV
Sleva 30 %
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pánská všestranná bunda Repel s kapucí
Recyklované materiály
Nike Unlimited
Pánská všestranná bunda Repel s kapucí
Sleva 30 %
Nike Windrunner
Nike Windrunner Pánská péřová bunda
Recyklované materiály
Nike Windrunner
Pánská péřová bunda
Sleva 30 %
Jordan Flight
Jordan Flight Pánská bunda z huňatého shearlingu
Recyklované materiály
Jordan Flight
Pánská bunda z huňatého shearlingu
Sleva 30 %