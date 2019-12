3. Tabata

Při tomhle cvičení budeš 20 sekund cvičit a potom 10 sekund odpočívat. Tohle opakuješ po dobu čtyř minut (Spočítali jsme to za tebe. Je to osm setů po 20 sekundách cvičení a 10 odpočinku). Můžeš dělat jakékoli cviky - kliky, kettlebell swings, skákání přes švihadlo atd. Začátečníci by měli vždycky cvičit jeden set. Ostatní se můžou pustit do druhého nebo do třetího. Každopádně, jestli chceš, aby to bylo poznat, musíš do těch 20 sekund dát úplně všechno a během odpočinku se snažit co nejvíc snížit tepovou frekvenci.

Jestli chceš mít střed těla jako ze železa, Frost doporučuje do Tabaty zařadit nůžky vleže na zádech, horolezce a vysoká kolena (to je celkem 12 minut zabijáckého cvičení na břicho). A takhle to vypadá:

Cvičení na břicho Tabata Trifecta