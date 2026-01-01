Dámské boty Nike Dunk Low Unlocked By You upravené podle tebe

Nike Dunk Low Unlocked By You
Dámské boty podle tebe
Gepard, tygr a krokodýl – bože! Je na čase navrhnout si Dunk snů. Popusť uzdu své fantazii texturovanými zvířecími potisky v barevné paletě, která našla inspiraci v devadesátkách. A nezapomeň boty vyšperkovat.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: FJ2256-900
Nike Dunk Low Unlocked By You
Gepard, tygr a krokodýl – bože! Je na čase navrhnout si Dunk snů. Popusť uzdu své fantazii texturovanými zvířecími potisky v barevné paletě, která našla inspiraci v devadesátkách. A nezapomeň boty vyšperkovat.
Jaká je tvoje základna?
Ve hře je krokodýlí semiš, samet s gepardím potiskem i tygr – pořádně se odvaž nebo zkroť svůj styl klasickou kůží.
Vezmi to od podlahy
Vyber si klasické gumové podrážky nebo zářivou, průsvitnou gumu.
Neboj se být osobní
Na jazyk se vejde až 7 znaků, kterými dodáš svému páru osobitost.
Další výhody
- Svršek nošením změkne a získá retro styl.
- Pěnová mezipodešev je lehká a citlivě tlumí.
- Gumová podrážka s klasickým basketbalovým kruhovým vzorem víc vydrží a lépe zabírá.
Prvky Nike By You
- Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
- Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Pošli všem osobní vzkaz nápisem na svých botách. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
- S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: FJ2256-900
Nike Dunk
Od basketbalu ke skateboardingu – inspirace modelem Nike Dunk se nedá přehlédnout. Přestože byla v roce 1985 představená jako basketbalová bota, její plochá a přilnavá podrážka byla jako dělaná pro opomíjenou komunitu – pro skejťáky. Model Dunk odhalil subkulturu, která nutně potřebuje kreativitu ve spojení s funkčností, navíc i po letech a po nespočtu uvedených barevných variant si stále dokáže získat srdce skejťáků po celém světě.
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Dunk Low Unlocked By You
Další informace
Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.