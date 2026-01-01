Boty Nike Cortez By You, upravené podle tebe

Nike Cortez By You
Boty upravené podle tebe
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Tenhle model Cortez je hlavně o doplňcích. Boty se inspirovaly barvami a grafickými motivy LA. Vybírej z klasických neutrálních nebo zasněných pastelových odstínů semiše, nylonu a kůže. Dolaď je speciálním logem Swoosh z kůže, lakované kůže nebo v té nejsladší růžové metalické barvě. Nezapomeň si upravit všechno od zadního poutka až po sponu, která je k dostání ve zlaté a stříbrné barvě.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: FV9523-900
Nike Cortez By You
Tenhle model Cortez je hlavně o doplňcích. Boty se inspirovaly barvami a grafickými motivy LA. Vybírej z klasických neutrálních nebo zasněných pastelových odstínů semiše, nylonu a kůže. Dolaď je speciálním logem Swoosh z kůže, lakované kůže nebo v té nejsladší růžové metalické barvě. Nezapomeň si upravit všechno od zadního poutka až po sponu, která je k dostání ve zlaté a stříbrné barvě.
Jaká je tvoje základna?
Zvol semiš, kůži nebo to zkombinuj s trochou nylonu pro dokonalý vzhled.
Nešetři barvou
Vyber si z klasické sportovní palety, nebo je hoď do stylu LA v sepraných pastelových barvách.
Vytvoř si svůj osobitý design
Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Buď kreativní a na zadní poutko si dej růži, srdíčko nebo vlastní nápis. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
Další výhody
- Pěnová mezipodešev s ikonickým klínkem se inspirovala originálem z roku 1972 a je úžasně pohodlná hned od začátku.
- Stromečkový vzorek podrážky spojuje skvělou trakci s DNA značky Nike.
- Polstrovaný nízký lem je elegantní a pohodlný.
Podrobnosti o produktu
- Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
- S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: FV9523-900
Vznik modelu Cortez
Botu Nike Cortez navrhl v roce 1972 spoluzakladatel Nike Bill Bowerman tak, aby byla lehčí a pohodlnější než kterýkoli její předchůdce. Velmi rychle se stala nejoblíbenější běžeckou botou v USA a zapsala se do historie popkultury jako nezaměnitelná ikona.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Cortez By You.
Nike Cortez By You
Další informace
Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.