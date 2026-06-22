Dámské boty Nike Air Presto By You upravené podle tebe

Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Tenhle model Air Presto vylepšuje populární běžeckou botu moderními možnostmi přizpůsobení. Vnitřní vložce a ikonickému skeletu můžeš dát svoje vlastní barvy a pak vylepši design tlumení mezipodešvě skvrnami (a ještě více barvami). Jestli chceš upoutat pozornost ještě víc, dej si na patu svůj vlastní slogan. Je čas vyladit tvůj styl.
Nike Air Presto By You
Tenhle model Air Presto vylepšuje populární běžeckou botu moderními možnostmi přizpůsobení. Vnitřní vložce a ikonickému skeletu můžeš dát svoje vlastní barvy a pak vylepši design tlumení mezipodešvě skvrnami (a ještě více barvami). Jestli chceš upoutat pozornost ještě víc, dej si na patu svůj vlastní slogan. Je čas vyladit tvůj styl.
Vyber si barvu pro vnitřní vložku a ikonické vnější překryvy. Oblast palce, tkaničky a loga Swoosh můžeš zvýraznit kontrastní barvou, anebo si vyber klasické a tónované odstíny.
Patu mezipodešve ozdob skvrnami, barvou, anebo obojím. Jestli chceš opravdu vyniknout, dej výraznou barvu i podrážce.
Patu ozdob krátkým sloganem s čísly, písmeny a symboly.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Perfect Gift!
SSWebber3
Customized these for my wife for her Mother’s Day gift. She has been so happy with them. Not only did I get to pick her favorite colors during the design process, but she has said that they are the most comfortable shoes in her closet. She wears them whenever she will be standing or walking for long periods of time and have been great for her back! Fit is perfect and they look great!
Nike air presto
eemacc
It very nice lite weight comfortable running, and do my exercise Their awesome!!!!
Nike Air Presto By You
Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.
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Svršek z pružné síťoviny je prodyšný a příjemně sedí jako ulitý.
Legendární skelet z TPU v mezipodešvi kontrastuje s pružným syntetickým svrškem a dává noze oporu.
Tlumicí vrstva Nike Air ti zajistí dlouhotrvající pohodlí.