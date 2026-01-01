 
obrázek 1 ze 9
Dámské boty Nike Air Max DN8 By You - Vícebarevná/Vícebarevná

Nike Air Max DN8 By You

Dámské boty

209,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Víc Air, míň objemu. Tenhle přizpůsobitelný model Dn8 přebírá systém Dynamic Air, který přetváří do elegantního modelu v nízkém provedení, s osobním nádechem. Využívá osm trubic se stlačeným vzduchem, které citlivě reagují na každém kroku. Zažij nadpozemský pocit z pohybu.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
  • Styl: IQ8017-900

Nike Air Max DN8 By You

209,99 €

Víc Air, míň objemu. Tenhle přizpůsobitelný model Dn8 přebírá systém Dynamic Air, který přetváří do elegantního modelu v nízkém provedení, s osobním nádechem. Využívá osm trubic se stlačeným vzduchem, které citlivě reagují na každém kroku. Zažij nadpozemský pocit z pohybu.

Jaká je tvoje základna?

Začni svrškem z kůže a textilu. Vyber si z palety barev a přizpůsob si loga Swoosh, tkaničky, výztuž paty a další.

Nešetři barvou

Čisté neutrální barvy, luxusní metalické odstíny, sportovní klasika nebo všechno dohromady. Co vytvoříš?

Buď prostě jenom sebou

Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Na zadní poutko si můžeš přidat vlastní text až o třech znacích. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.

Další výhody

  • Systém Dynamic Air přesměrovává proudění vzduchu v jednotlivých tubách podle míry zatížení, takže ti nabídne tlumení přesně na míru.
  • Pohodlí zvyšuje měkká pěna pod chodidlem.
  • Tvarovaný svršek z lehké síťoviny a prostřihy po stranách, které odhalují otevřenou síťovinu, zlepšují prodyšnost.
  • Plastová výztuž paty pevně obepíná nohu, takže ji ještě víc fixuje.
  • Špičku zpevňuje dodatečná vrstva, která zlepšuje odolnost.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
  • Styl: IQ8017-900

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Air Max DN8 By You.

    Dámské boty Nike Air Max DN8 By You

    Nike Air Max DN8 By You

    209,99 €

    Další informace

      Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.

    Dolaď si styl