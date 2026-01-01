Pánské boty Nike Air Max DN8 By You

Nike Air Max DN8 By You
Pánské boty
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Produkt zrovna není dostupný
Víc Air, míň objemu. Tento přizpůsobitelný model Dn8 přebírá náš systém Dynamic Air a přetváří ho do elegantního, nízkého provedení. Využívá osm trubic se stlačeným vzduchem, které citlivě reagují na každém kroku. Zažij nadpozemský pocit z pohybu.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IQ8016-900
Nike Air Max DN8 By You
Víc Air, míň objemu. Tento přizpůsobitelný model Dn8 přebírá náš systém Dynamic Air a přetváří ho do elegantního, nízkého provedení. Využívá osm trubic se stlačeným vzduchem, které citlivě reagují na každém kroku. Zažij nadpozemský pocit z pohybu.
Jaká je tvoje základna?
Začni svrškem z kůže a textilu. Vyber si z palety barev a přizpůsob si loga Swoosh, tkaničky, výztuž paty a další.
Nešetři barvou
Čisté neutrální barvy, luxusní metalické odstíny, sportovní klasika nebo všechno dohromady. Co vytvoříš?
Buď prostě jenom sebou
Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Na zadní poutko si můžeš přidat vlastní text až o třech znacích. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
Další výhody
- Systém Dynamic Air přesměrovává proudění vzduchu v jednotlivých tubách podle míry zatížení, takže ti nabídne tlumení přesně na míru.
- Pohodlí zvyšuje měkká pěna pod chodidlem.
- Tvarovaný svršek z lehké síťoviny a prostřihy po stranách, které odhalují otevřenou síťovinu, zlepšují prodyšnost.
- Plastová výztuž paty pevně obepíná nohu, takže ji ještě víc fixuje.
- Špičku zpevňuje dodatečná vrstva, která zlepšuje odolnost.
Podrobnosti o produktu
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IQ8016-900
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Nike Air Max DN8 By You
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