Pánské boty Nike Air Max 90 By You upravené podle tebe

Nike Air Max 90 By You
Pánské boty podle tebe
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Produkt zrovna není dostupný
Ať už chceš jednobarevný look nebo šmrncovní sportovní styl, AM90 zvládnou všechno. Uprav si všechno od barev až po materiály, a vytvoř tak design, který vystihuje tvůj jedinečný styl.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: HQ3691-900
Nike Air Max 90 By You
Ať už chceš jednobarevný look nebo šmrncovní sportovní styl, AM90 zvládnou všechno. Uprav si všechno od barev až po materiály, a vytvoř tak design, který vystihuje tvůj jedinečný styl.
Vyber si základ
Vyber si z celokoženého provedení nebo kombinace kůže a síťoviny pro vrstvený vzhled. Ať tak či tak, svršek bude pohodlný a odolný.
Nešetři barvou
Pokud jde o barvu, i tady máš na výběr. Rozhodnout se můžeš pro tradiční sportovní klasiku nebo sezónní odstíny.
Vytvoř si svůj osobitý design
Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Přidej si až 8 znaků na horní části jazyka a boty si personalizuj.
Další výhody
- Viditelné tlumení Air, původně navržené pro závodní běžce, znamená kus historie pohodlí přímo pod tvými chodidly.
- Gumová podrážka s mřížkovaným vzorem neklouže, je odolná a působí tradičně.
Podrobnosti o produktu
- Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
- Pošli všem osobní vzkaz nápisem na svých botách. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
- S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: HQ3691-900
Air Max 90
90. léta byla přelomovým obdobím pro kulturu, umění, hudbu, módu i tenisky. Model Air Max stál v čele hnutí. Díky ještě většímu odkrytému tlumení Air a nové barvě, kterou jsme s láskou nazvali „infračervená“, jsme vypustili do světa první model devadesátých let. Už to není jenom běžecká bota: model Air Max tím upevnil svou pozici ve streetwearovém světě.
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Nike Air Max 90 By You
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