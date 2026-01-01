 
obrázek 1 ze 6
Pánské boty Nike Air Max 90 By You upravené podle tebe - Vícebarevná/Vícebarevná

Nike Air Max 90 By You

Pánské boty podle tebe

169,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Ať už chceš jednobarevný look nebo šmrncovní sportovní styl, AM90 zvládnou všechno. Uprav si všechno od barev až po materiály, a vytvoř tak design, který vystihuje tvůj jedinečný styl.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
  • Styl: HQ3691-900

Nike Air Max 90 By You

169,99 €

Ať už chceš jednobarevný look nebo šmrncovní sportovní styl, AM90 zvládnou všechno. Uprav si všechno od barev až po materiály, a vytvoř tak design, který vystihuje tvůj jedinečný styl.

Vyber si základ

Vyber si z celokoženého provedení nebo kombinace kůže a síťoviny pro vrstvený vzhled. Ať tak či tak, svršek bude pohodlný a odolný.

Nešetři barvou

Pokud jde o barvu, i tady máš na výběr. Rozhodnout se můžeš pro tradiční sportovní klasiku nebo sezónní odstíny.

Vytvoř si svůj osobitý design

Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Přidej si až 8 znaků na horní části jazyka a boty si personalizuj.

Další výhody

  • Viditelné tlumení Air, původně navržené pro závodní běžce, znamená kus historie pohodlí přímo pod tvými chodidly.
  • Gumová podrážka s mřížkovaným vzorem neklouže, je odolná a působí tradičně.

Podrobnosti o produktu

  • Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
  • Pošli všem osobní vzkaz nápisem na svých botách. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
  • S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
  • Styl: HQ3691-900

Air Max 90

90. léta byla přelomovým obdobím pro kulturu, umění, hudbu, módu i tenisky. Model Air Max stál v čele hnutí. Díky ještě většímu odkrytému tlumení Air a nové barvě, kterou jsme s láskou nazvali „infračervená“, jsme vypustili do světa první model devadesátých let. Už to není jenom běžecká bota: model Air Max tím upevnil svou pozici ve streetwearovém světě.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Air Max 90 By You.

    Pánské boty Nike Air Max 90 By You upravené podle tebe

    Nike Air Max 90 By You

    169,99 €

    Další informace

      Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.

    Dolaď si styl