Pánské boty Nike Air Huarache By You upravené podle tebe

Nike Air Huarache By You
Pánské boty podle tebe
„Už jste dnes objali své nohy?“ Tím to nekončí. Vnes pohodu do svého světa a obuj neuvěřitelně pohodlnou ikonu, kterou si můžeš upravit podle sebe. Vyber měkký a poddajný semiš pro trochu retro stylu, nebo přidej nadčasovou úpravu v elegantní kůži. Pro klasický vzhled vybírej z řady univerzitních barev. A k tomu přidej kousek svého příběhu na nášivce jazyka. Ať vybereš cokoliv, budeš se cítit dobře a skvěle vypadat. Upravená bota Air Huarache chce pro tvá chodidla to nejlepší.Aby dokonale padly, doporučujeme o půl čísla větší velikost, než obvykle.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: FD9781-900
Nike Air Huarache By You
„Už jste dnes objali své nohy?“ Tím to nekončí. Vnes pohodu do svého světa a obuj neuvěřitelně pohodlnou ikonu, kterou si můžeš upravit podle sebe. Vyber měkký a poddajný semiš pro trochu retro stylu, nebo přidej nadčasovou úpravu v elegantní kůži. Pro klasický vzhled vybírej z řady univerzitních barev. A k tomu přidej kousek svého příběhu na nášivce jazyka. Ať vybereš cokoliv, budeš se cítit dobře a skvěle vypadat. Upravená bota Air Huarache chce pro tvá chodidla to nejlepší.Aby dokonale padly, doporučujeme o půl čísla větší velikost, než obvykle.
Co baví nejvíc tebe?
Vybírej mezi prvotřídním semišem nebo kůží a dolaď pružný svršek látkou, která „tvou nohu obejme“.
Univerzitní barevné provedení
Jakou barvu má tvoje škola? Máš oblíbený tým nebo barvu? Vybírej z řady univerzitních barev a rozsviť barvami svět.
Vytvoř si vlastní design
Vyprávěj kus svého příběhu vlastním textem – na pásek na patě můžeš vybrat až pět znaků (čísla 0 –9, písmena od A –Z a nějaké symboly). Nebo si ponech klasický vzhled původního emblému Huarache.
Další výhody
- Pružný svršek inspirovaný vodním lyžováním se přizpůsobí chodidlům, které tak budou mít maximální pohodlí.
- Celodenní nošení zpříjemňuje tlumení Nike Air, původně navržené pro závodní běžce.
- Konstrukce okolo paty nohu podrží a společně s prodlouženým jazykem přináší nádech 90. let, které tak miluješ.
- Polstrovaná vnitřní vložka se přizpůsobí přesně na míru tvému chodidlu.
Prvky Nike By You
- Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
- Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Pošli všem osobní vzkaz nápisem na svých botách. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
- S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: FD9781-900
Původ modelu Huarache
Model Nike Air Huarache jsme uvedli v roce 1991. Návrhář bot Tinker Hatfield chtěl zkombinovat střih neoprénových bot na vodní lyže s funkčností jihoamerických sandálů. Bota se okamžitě stala hitem a rychle si našla cestu na basketbalová hřiště a pak i do ulic, kde se z ní stala ikona.
Velikost a střih
- Těsná, radši si objednej o půl čísla větší
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air Huarache By You
Další informace
Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.