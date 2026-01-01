Pánské boty Nike Air Force 1 Low By You upravené podle tebe

Nike Air Force 1 Low By You
Pánské boty podle tebe
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Tyhle AF1 jsou hlavně o detailech. Uprav si vlastní štítek, tkaničky i sponu a nezapomeň na zadní poutko, kam můžeš přidat vlastní text. Na výběr máš osm barev a průsvitnou a gumovou podrážku, takže tvůj design bude jistě jedinečný, přesně jako ty.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: HF0659-900
Nike Air Force 1 Low By You
Tyhle AF1 jsou hlavně o detailech. Uprav si vlastní štítek, tkaničky i sponu a nezapomeň na zadní poutko, kam můžeš přidat vlastní text. Na výběr máš osm barev a průsvitnou a gumovou podrážku, takže tvůj design bude jistě jedinečný, přesně jako ty.
Jaká je tvoje základna?
Začni koženým svrškem a pak si vyber mezi tradiční, průsvitnou a gumovou mezipodešví a podrážkou.
Nešetři barvou
Čisté neutrální barvy, luxusní metalické odstíny, sportovní klasika nebo všechno dohromady. Co vytvoříš?
Buď prostě jenom sebou
Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Na zadní poutko si můžeš přidat vlastní text až o třech znacích. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
Další výhody
- Bota se vyznačuje odolným prošíváním, surovými materiály a designem cupsole podrážky. Má odolný styl, který je hladší než deska basketbalového koše.
- Celodenní nošení zpříjemňuje tlumení Air, původně navržené pro profesionální basketbalisty.
- Gumová podrážka s tradičním kruhovým basketbalovým vzorem přináší trakci a odolnost.
Podrobnosti o produktu
- Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
- S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: HF0659-900
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Air Force 1 Low By You.
Nike Air Force 1 Low By You
Další informace
Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.