Dámské boty Nike Air Force 1 High By You upravené podle tebe

Nike Air Force 1 High By You
Dámské boty podle tebe
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Tyhle AF1 jsou hlavně o detailech. Uprav si vlastní štítek, tkaničky i sponu a nezapomeň na zadní poutko, kam můžeš přidat vlastní text. Na výběr máš osm barev a průsvitnou a gumovou podrážku, takže tvůj design bude jedinečný, přesně jako ty.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: HF0661-900
Nike Air Force 1 High By You
Tyhle AF1 jsou hlavně o detailech. Uprav si vlastní štítek, tkaničky i sponu a nezapomeň na zadní poutko, kam můžeš přidat vlastní text. Na výběr máš osm barev a průsvitnou a gumovou podrážku, takže tvůj design bude jedinečný, přesně jako ty.
Jaká je tvoje základna?
Začni koženým svrškem a pak si vyber mezi tradiční, průsvitnou a gumovou mezipodešví a podrážkou.
Nešetři barvou
Čisté neutrální barvy, luxusní metalické odstíny, sportovní klasika nebo všechno dohromady. Co vytvoříš?
Buď prostě jenom sebou
Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Na pásek si můžeš přidat osobní vzkaz až o devíti znacích. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
Další výhody
- Bota se vyznačuje pevným prošíváním, prvotřídními materiály a cupsole podrážkou. Je odolná a má vyladěný styl.
- Celodenní nošení zpříjemňuje tlumení Air, původně navržené pro profesionální basketbalisty.
- Gumová podrážka s tradičním kruhovým basketbalovým vzorem přináší trakci a odolnost.
Podrobnosti o produktu
- Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
- S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: HF0661-900
Air Force 1
Model Air Force 1 se poprvé představil v roce 1982. Oblíbená bota na basketbal pak ještě ožila v devadesátých letech. Čistý styl klasické bílé AF1 povýšil z basketbalového hřiště do ulic a ještě dál. Oblíbila si ji hiphopová kultura, začaly vznikat limitované edice a barevné palety. Air Force 1 se stala legendární, světově proslulou teniskou. Doposud se tahle stálice objevila ve více než 2 000 verzích, takže nelze popřít její dopad na módu, hudbu a teniskovou kulturu.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Air Force 1 High By You.
Nike Air Force 1 High By You
Další informace
Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.