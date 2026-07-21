Pánská bota Nike Air Max 95 By You upravená podle tebe

KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Model Nike Air Max 95 By You oslavuje oblibu pracovního oblečení. Použité materiály, jako leštěný kepr a kůže, jsou robustní a odolné s nepopiratelným vlivem letištního stylu. Dokonalost v nenápadných detailech, jako je kontrastní prošívání a vrstvy s přechodem, dodávají novou hloubku tomuhle modelu s nadčasovou oblibou.
Nike Air Max 95 By You
NEDOKONČENÁ PRÁCE.
Model Nike Air Max 95 By You oslavuje oblibu pracovního oblečení. Použité materiály, jako leštěný kepr a kůže, jsou robustní a odolné s nepopiratelným vlivem letištního stylu. Dokonalost v nenápadných detailech, jako je kontrastní prošívání a vrstvy s přechodem, dodávají novou hloubku tomuhle modelu s nadčasovou oblibou.
Ve světě pracovních oděvů se mísí inspirace stylů z přelomu tisíciletí. Ikonické vrstvy tvoří odolný lesklý kepr a klasická kůže.
Jestli chceš ocenit tónování a záplavu barevnosti navrženou pro tento model, budeš si ho muset prohlédnout zblízka. Volitelné kontrastní prošívání dává začínajícím a profesionálním designérům možnost projevit stylistické cítění.
Na každou patu si přidej vlastní zprávu až o třech znacích nebo si tam nech původní logo „Air“.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.9
KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c
Awesome shoe pattern is awesome
SimmH550387323
I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options
Nike Air Max 95 By You
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