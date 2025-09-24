Dámská bota Nike Air Max 95 By You upravená podle tebe

Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
Model Nike Air Max 95 By You oslavuje oblibu pracovního oblečení.Použité materiály, jako leštěný kepr a kůže, jsou robustní a odolné s nepopiratelným vlivem letištního stylu.Dokonalost v nenápadných detailech jako je kontrastní prošívání a vrstvy s přechodem, dodávají novou hloubku tomuhle modelu s nadčasovou oblibou.
Nike Air Max 95 By You
NEDOKONČENÁ PRÁCE.
Model Nike Air Max 95 By You oslavuje oblibu pracovního oblečení.Použité materiály, jako leštěný kepr a kůže, jsou robustní a odolné s nepopiratelným vlivem letištního stylu.Dokonalost v nenápadných detailech jako je kontrastní prošívání a vrstvy s přechodem, dodávají novou hloubku tomuhle modelu s nadčasovou oblibou.
Ve světě pracovních oděvů se mísí inspirace stylů z přelomu tisíciletí. Ikonické vrstvy z odolných materiálů tvoří ten nejzářivější leštěný kepr nebo klasická kůže.
Jestli chceš ocenit tónování a záplavu barevnosti navrženou pro tento model, budeš si ho muset prohlédnout zblízka.Volitelné kontrastní prošívání dává začínajícím a profesionálním designérům možnost projevit stylistické cítění.
Na každou patu si přidej vlastní zprávu až o třech znacích nebo si tam nech původní logo „Air“.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
My own colours
karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9
Love the shoes made up i could pick my own colours
The comfort level Exceeded my expectations!!!
Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67
I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.
Nike Air Max 95 By You
Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.