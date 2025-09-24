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Dámská bota Nike Air Max 95 By You upravená podle tebe - Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná

Nike Air Max 95 By You

Dámská bota upravená podle tebe

209,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Model Nike Air Max 95 By You oslavuje oblibu pracovního oblečení.Použité materiály, jako leštěný kepr a kůže, jsou robustní a odolné s nepopiratelným vlivem letištního stylu.Dokonalost v nenápadných detailech jako je kontrastní prošívání a vrstvy s přechodem, dodávají novou hloubku tomuhle modelu s nadčasovou oblibou.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
  • Styl: DM1181-991

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

NEDOKONČENÁ PRÁCE.

Model Nike Air Max 95 By You oslavuje oblibu pracovního oblečení.Použité materiály, jako leštěný kepr a kůže, jsou robustní a odolné s nepopiratelným vlivem letištního stylu.Dokonalost v nenápadných detailech jako je kontrastní prošívání a vrstvy s přechodem, dodávají novou hloubku tomuhle modelu s nadčasovou oblibou.

Zpátky do práce

Ve světě pracovních oděvů se mísí inspirace stylů z přelomu tisíciletí. Ikonické vrstvy z odolných materiálů tvoří ten nejzářivější leštěný kepr nebo klasická kůže.

Dokonalá rafinovanost

Jestli chceš ocenit tónování a záplavu barevnosti navrženou pro tento model, budeš si ho muset prohlédnout zblízka.Volitelné kontrastní prošívání dává začínajícím a profesionálním designérům možnost projevit stylistické cítění.

Nezaměnitelná hrdost

Na každou patu si přidej vlastní zprávu až o třech znacích nebo si tam nech původní logo „Air“.

Další výhody

  • AM95 se inspirovala lidským tělem a jeho podrobně vyladěným spojením tvaru a funkčnosti.
  • Viditelné tlumení Nike Air, původně navržené pro závodní běžce, zaručuje celodenní pohodlí.
  • Inovativní systém šněrování tradičních tkaniček usnadňuje obouvání a zouvání a dá se podle potřeby upravit, aby ti bota dokonale padla.
  • Pěnová mezipodešev s pružnými drážkami se stará o pohodlí a nebrání v pohybu.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
  • Styl: DM1181-991

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 5

  • Passt u. gefällt mir!

    Sabine

    Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!

  • My own colours

    karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9

    Love the shoes made up i could pick my own colours

  • The comfort level Exceeded my expectations!!!

    Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67

    I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.

Dámská bota Nike Air Max 95 By You upravená podle tebe

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

Další informace

    Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.

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