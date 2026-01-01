Dámská bota Nike Air Max 270 By You

Nike Air Max 270 By You
Dámské boty
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Produkt zrovna není dostupný
Tahle přizpůsobitelná verze prvního lifestylového modelu Air Max od Nike ti přináší styl, pohodlí a pořádnou dávku sebevědomí. Design se inspiruje u ikon Air Max a pyšní se největší inovací Nike – velkým průhledem a barevnou kombinací podle tvého výběru.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IQ8028-900
Nike Air Max 270 By You
Tahle přizpůsobitelná verze prvního lifestylového modelu Air Max od Nike ti přináší styl, pohodlí a pořádnou dávku sebevědomí. Design se inspiruje u ikon Air Max a pyšní se největší inovací Nike – velkým průhledem a barevnou kombinací podle tvého výběru.
Jaká je tvoje základna?
Začni svrškem z kůže a textilu. Vybírej z celé řady barev a přizpůsob si loga Swoosh i poutka.
Nešetři barvou
Čisté neutrální barvy, luxusní metalické odstíny, sportovní klasika nebo všechno dohromady. Co vytvoříš?
Buď prostě jenom sebou
Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Na zadní poutko si můžeš přidat vlastní text až o třech znacích. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
Další výhody
- Jednotka Max Air 270 ti zajistí celodenní tlumení.
- Vzdušný svršek z textilu je lehký a měkký.
- Pěnová mezipodešev je měkká a pohodlná.
- Pružná vnitřní vložka a konstrukce ve stylu botičky skvěle padnou.
- Na podrážce je odolná guma, která neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Síťované prvky
- Dvoudílná mezipodešev
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IQ8028-900
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Nike Air Max 270 By You
Další informace
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