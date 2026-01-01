Dámské běžecké trailové boty ACG Pegasus Trail By You

ACG Pegasus Trail By You
Dámské trailové běžecké boty
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Běhej po trasách s krásnými výhledy v pohodlí měkkého tlumení a v barvách podle sebe. Přesně k tomu jsou ACG Pegasus Trail By You. Tyhle boty jsou dělané na traily a mají odezvu, kterou znáš ze silnice. Teď navíc s možností úpravy, která dá vyniknout tvé kreativitě. Zajistili jsme, aby měla přilnavost, kterou potřebuješ pro trakci v mokrém terénu. A střih? Širší přední část boty poskytuje prstům víc místa na pohyb.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IQ8040-900
- Země/oblast původu: Čína
ACG Pegasus Trail By You
Běhej malebné kilometry v tlumeném pohodlí a přilnavé trakci.
Běhej po trasách s krásnými výhledy v pohodlí měkkého tlumení a v barvách podle sebe. Přesně k tomu jsou ACG Pegasus Trail By You. Tyhle boty jsou dělané na traily a mají odezvu, kterou znáš ze silnice. Teď navíc s možností úpravy, která dá vyniknout tvé kreativitě. Zajistili jsme, aby měla přilnavost, kterou potřebuješ pro trakci v mokrém terénu. A střih? Širší přední část boty poskytuje prstům víc místa na pohyb.
Svršek ze speciální síťoviny
Osvědčený svršek je vyrobený z lehké speciální síťoviny, která kombinuje odolnost a prodyšnost. Díky různým barevným variantám svrchní vrstvy se fantazii meze nekladou.
Mezipodešev z pěny ReactX
Tahle verze Peg Trail má víc pěny ReactX než ty předchozí. Zvýšená výška podrážky zajišťuje návrat energie a citlivou reakci. Podrží tě za všech okolností.
Podrážka s výbornou trakcí
Proběhni se mokrými traily a technickým terénem. Tahle generace technologie All Terrain Compound (ATC) od Nike ti zajistí lepší trakci než dřívější verze. Díky několika barevným možnostem si navíc můžeš vybrat svou paletu.
Přepracovaná špička
Ať už do kopce nebo z kopce, přidali jsme další prostor v oblasti špičky a přední části chodidla pro pohodlí na každém kilometru. Širší konstrukce znamená větší stabilitu na technických trailech.
Vytvoř si svůj osobitý design
Tvoje iniciály? Přezdívka? Tvůj cílový osobní rekord? Buď kreativní a na jazyk každé boty si přidej vlastní text.
Prvky Nike By You
- Hmotnost: Zhruba 247 g (dámská velikost 39)
- Rozdíl mezi patou a špičkou: 8 mm
- Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
- S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IQ8040-900
- Země/oblast původu: Čína
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt ACG Pegasus Trail By You.
ACG Pegasus Trail By You
Další informace
Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.