Baseballové boty Nike Diamond Standout MCS

Nike Diamond Standout MCS
Baseballové boty
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Produkt zrovna není dostupný
Nike Diamond Standout ti umožní opřít se do toho naplno. Naše nejrychlejší boty na basket dokážou díky parádně reagující jednotce Air Zoom v přední části a minimalistickému designu na hřišti napáchat velkou neplechu. Jsou lehké, odvážné a dokážou tě dostat do nečekaných obrátek.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IQ9953-900
Nike Diamond Standout MCS
Nike Diamond Standout ti umožní opřít se do toho naplno. Naše nejrychlejší boty na basket dokážou díky parádně reagující jednotce Air Zoom v přední části a minimalistickému designu na hřišti napáchat velkou neplechu. Jsou lehké, odvážné a dokážou tě dostat do nečekaných obrátek.
Šlápni na plyn
Velká jednotka Air Zoom v přední části boty rychle reaguje. Tvoje kroky budou bleskové.
Šlápni na to
Zbrusu nová dělená podrážka je ohebná, lehká rychlá. Stejně jako ty při bleskových kličkách. Vnější menší část podrážky ve střední části boty je jako pilíř stability. Pro ten nejrychlejší pohyb ve všech směrech.
Měkoučký došlap
Mezipodešev je vyrobena z pěny Cushlon, která zajišťuje pohodlí pro celý zápas. Snížili jsme taky výšku mezipodešve, aby byl pocit propojení ještě lepší a první krok ještě rychlejší.
Další výhody
- Naše technologií Drag-On, kterou si oblíbili i hráči, nabízí lehkou oporu při skluzích špičkou.
- Nízký lem
Podrobnosti o produktu
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IQ9953-900
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Nike Diamond Standout MCS
Další informace
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