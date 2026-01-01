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Baseballové boty Nike Diamond Standout MCS - Vícebarevná/Vícebarevná

Nike Diamond Standout MCS

Baseballové boty

149,99 €
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Nike Diamond Standout ti umožní opřít se do toho naplno. Naše nejrychlejší boty na basket dokážou díky parádně reagující jednotce Air Zoom v přední části a minimalistickému designu na hřišti napáchat velkou neplechu. Jsou lehké, odvážné a dokážou tě dostat do nečekaných obrátek.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
  • Styl: IQ9953-900

Nike Diamond Standout MCS

149,99 €

Nike Diamond Standout ti umožní opřít se do toho naplno. Naše nejrychlejší boty na basket dokážou díky parádně reagující jednotce Air Zoom v přední části a minimalistickému designu na hřišti napáchat velkou neplechu. Jsou lehké, odvážné a dokážou tě dostat do nečekaných obrátek.

Šlápni na plyn

Velká jednotka Air Zoom v přední části boty rychle reaguje. Tvoje kroky budou bleskové.

Šlápni na to

Zbrusu nová dělená podrážka je ohebná, lehká  rychlá. Stejně jako ty při bleskových kličkách. Vnější menší část podrážky ve střední části boty je jako pilíř stability. Pro ten nejrychlejší pohyb ve všech směrech.

Měkoučký došlap

Mezipodešev je vyrobena z pěny Cushlon, která zajišťuje pohodlí pro celý zápas. Snížili jsme taky výšku mezipodešve, aby byl pocit propojení ještě lepší a první krok ještě rychlejší.

Další výhody

  • Naše technologií Drag-On, kterou si oblíbili i hráči, nabízí lehkou oporu při skluzích špičkou.
  • Nízký lem

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
  • Styl: IQ9953-900

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    Baseballové boty Nike Diamond Standout MCS

    Nike Diamond Standout MCS

    149,99 €

    Další informace

      Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.

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