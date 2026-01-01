Zpátky k hledáníNike Factory Store - FarmingtonZavřeno • Otevírá v 10:00210 North Station ParkwayFarmington, UT, 84025-2881, US8014515492Trasa k námOtevírací doba prodejnypo - so: 10:00 - 21:00ne: 12:00 - 18:00SlužbyVyzvednutí objednávkyKup si oblíbené modely on-line a vyzvedni si je na prodejně.Staň se členemNoví členové aplikace Nike dostanou 15% slevu na první nákup v obchodě.Odborníci NikeNech si v reálném čase poradit o všem kolem sportu a stylu od našeho týmu expertů.Nakupování, jak má býtJako člen máš 60 dnů na vyzkoušení a vrácení zboží bez účtenky, takže buď bez obav.Nakupovat ve výprodeji v Nike FactoryModely a výprodeje, které jsou k dispozici v obchodech Nike Factory, teď najdeš i on-line.Nakupovat ve výprodeji v Nike FactoryProdejny v okolíAdresář prodejenNike Factory Store - West JordanJordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, USZavřeno • Otevírá v 10:00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, USZavřeno • Otevírá v 10:00Nike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, USZavřeno • Otevírá v 10:00