Seznam se se ženami z FC Barcelona

Díky týmové kultuře společného úsilí hvězdné křídlo Caroline Grahamová Hansenová rychle pochopila, jak úspěšný je jejich aktivní styl hry a celková vize. A všechno to začalo u tréninku.

„Žádný trénink tu není jednoduchý, ale bývá to i zábava. Díky tomu se v naší skupině vytváří vítězné nastavení mysli,“ vysvětluje. „Jakmile přijde čas na hru, vím, že když budeme dělat to samé, co při tréninku, zvítězíme.”