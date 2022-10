Tohle je Leticia

Phantom Vision 2 IC se inspirovaly těmi, co hrají v ulicích, co milují fotbal kvůli svobodě, kterou dává. „K fotbalu cítím velkou vděčnost,“ říká Leticie. „Když mám nějaký problém, prostě si jdu zakopat, a je to pryč. Jsem tam, dělám to, co mám ráda. Kopat do balónu je pro mě všechno.“