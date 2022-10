Naomi Osakaová

Lidé očekávají, že špičkoví sportovci hrají tvrdě a s určitou agresí, kterou nakonec přemůžou své soupeře. Naomi se ale soustředí na to, aby svou energii využívala s klidem. „Když hraju, jsem uvnitř velmi klidná. Je to úplně opačný stav než hněv,“ říká. Její klid ale nekončí na kurtu, promítá se i do jejího postoje mimo něj. Při rozhovorech po zápasech působí klidně a vyrovnaně. Naomi nepřepíná z jednoho nastavení do druhého, je taková, jakou ji právě vidíte. „Jsem 100% sama sebou. Všechno vychází z mého srdce, nehraji žádné role,“ říká.