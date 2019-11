Tarryn Alberts AF-1

„So Dope Dance Academy zdaleka není jen o tanci,“ říká. „Když to vezmu úplně prakticky, jde o disciplínu. Možná že u nich doma si každý dělá co chce, a navíc pojetí času je tady dost neurčité, protože si myslíme, že tady v Africe máme svůj vlastní čas. Ale nemáme. Musíte být v určitou dobu v práci, na zkouškách, v celém životě.

Taky tu budujeme sebevědomí,“ pokračuje Tarryn. "Lidé s tmavou pletí si moc nevěří, vejdou do místnosti a dívají se do země. A místní rodiny třeba nemají čas pracovat na sebevědomí svých dětí. A tady jsou v bezpečí, tady tančíme a vlastně jsme jako rodina. Pocit sounáležitosti vám dodá sebedůvěru a smysl. Dodá vám všechno, co vám doma možná chybí.“

Tarryn nezapomíná na to, že lekce v její taneční akademii můžou pomoci utvářet budoucnost jejích studentů. Každý den začíná speciálním cvičením: Ruka mých silných stránek. Každé dítě na sobě najde pět silných stránek (jedna na každý prst), a na ty se ten den zaměří. Může to být laskavost, vytrvalost, čestnost, důvěryhodnost, zodpovědnost, cokoli pozitivního, co na sobě vidí. Potom pomocí svých rukou dělají dechová cvičení, aby své silné stránky měly stále na mysli.

Budováním těchto základů disciplíny a sebevědomí se děti můžou posunout dál, fyzicky i duševně.