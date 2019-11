Značnou část svých vizí vložila do jednoho z nejdůležitějších projektů, na kterých momentálně pracuje. V roce 2018 nastartovala taneční soutěž A La Maniere De (ALMD). Sama se během své kariéry zúčastnila už tolika soutěží, že ví, jak inspirativní můžou pro tanečníky a tanečnice být. Nepotkávají se na nich totiž jen kvůli měření sil, ale taky kvůli spolupráci, setkávání a v neposlední řadě i čerpání poznatků od ostatních.

Laura doufá, že tuhle atmosféru pospolitosti a vzájemné spolupráce, která v taneční komunitě panuje, dokáže ještě prostřednictvím ALMD prohloubit tím, že ji otevře všem. Nejen ve smyslu otevřenosti všem tanečním stylům (od baletu přes streetdance až po jazz či hip-hop), ale i otevřeností lidem ze všech vrstev společnosti. „Chci, aby pro všechny byla zdarma a všichni si užili čas strávený dohromady a nikdo si nemusel říct ‚nemůžu jít, nemám na to peníze,‘“ vyslovila svoji vizi. „Chci, aby se na soutěž dostal co nejširší okruh lidí a všichni si to společně užili.“

Laura se nechala slyšet, že ALMD založila kvůli tomu, aby lidem ukázala, že „jsou schopní dělat víc, než si myslí“. Díky Lauřině neochvějné idealistické vizi nejsou v soutěži žádná omezení ani finanční či společenské bariéry, vítáni jsou všichni a zlepšovat se a učit se může úplně kdokoli. I porota, která v každém kole vybírá téma, je složená z osobností z různých prostředí a oborů.

Pro Lauru je tohle setkávání lidí s různými životními příběhy jedním z nejkrásnějších aspektů tvorby. „Je to způsob, jak tanečníky a tanečnice posouvat dál a propojovat různé komunity na jednom místě,“ vysvětluje. „Když dohromady smícháme kultury, styly a komunity a vytvoříme jedno propojené společenství, kde spolu budeme fungovat a držet při sobě, budeme silnější a dokážeme vytvořit něco pevnějšího.“

I přes všechen ten filozofický patos vznášející se nad jejími metodami a vizemi zůstává pevně na zemi. „Je to zábava“, dodává se smíchem. „Když tančíte nebo se na někoho díváte, máte z toho radost. Tanec všechno zkrásní.“