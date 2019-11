Ekin Bernay AF-1

O pouhých osm let později se začal Ekinin dětský sen měnit ve skutečnost. Vedle čtyř dalších mladých žen z celého světa vyhrála soutěž Nike Dance to LA. „Bylo to kouzelné,“ vzpomíná Ekin. Ale tam to neskončilo. Nebyla to jen nějaká cena, kterou by si hodila do životopisu. „Naučilo mě to, že můj příběh má hodnotu po celém světě.“ Už v 18 letech se Ekin stala sportovkyní Nike.

Ekinina představení po celém světě byla nabitá její silou. Ale tanec pro ni vždycky znamenal víc než jen představení. Byla to potřeba, kde šlo o sebepoznání a léčení. A to jí nakonec otevřelo cestu k povolání taneční terapeutky. „Byly časy, kdy jsem netančila a nechtěla jsem se tancem vyjadřovat. Myslím, že jsem v té době měla depresi,“ říká. „Věděla jsem, že chci dělat něco, co by prospívalo a pomáhalo mně i ostatním lidem – být bavičem mi nestačilo.“

Ekin se dala do práce - a teď je plně kvalifikovaná taneční a pohybová psychoterapeutka a pracuje střídavě v Istanbulu a Londýně. Je klinická psychoterapeutka v oblasti duševního zdraví dospělých - pořádá týdenní skupinová terapeutická sezení v léčebnách pro dospělé s vážnými a trvalými problémy duševního zdraví. Na sezeních je samozřejmě i spousta pohybu téměř vždycky s hudbou, ale je tam taky spousta sdílení, mluvení a spojení.