Začni plnit svoje cíle

Jak si začít plnit svoje cíle
Nastavení mysli
Nike Training
Objev informace, které ti pomůžou splnit si fitness cíle.
Cíle máš nastavené a teď se zdravých návyků drž díky těmhle jednoduchým tipům od Ryana Flahertyho, hlavního ředitele pro oblast sportovní výkonnosti ve společnosti Nike.
Máš ty nejlepší úmysly, jak pravidelně trénovat, zdravěji jíst a víc spát. Jak je ale proměnit ve skutečnost? Proměň ambice v činy tak, že ke svým cílům začneš přistupovat jako ke zvykům: Dej jim ve své každodenní rutině konkrétní vyhrazené místo, míní Ryan Flaherty, hlavní ředitel pro oblast výkonnosti ve společnosti Nike. To znamená, že si naplánuješ zvyk (jako cvičení jógy nebo přípravu jídla) do svého kalendáře naprosto stejným způsobem, jako by to byl termín u doktora nebo pracovní schůzka.
Čím víc detailů přidáš, tím spíš se toho budeš držet. Zahrň tam všechno, čeho chceš dosáhnout, a udělej z toho opakující se událost. Naplánuj si třeba tříkilometrový běh každé pondělní poledne nebo každou neděli ráno nákup, kde si obstaráš čerstvé produkty.
„Proměň ambice v činy tak, že ke svým cílům začneš přistupovat jako ke zvykům: Dej jim ve své každodenní rutině konkrétní vyhrazené místo.“
Ryan Flaherty, hlavní ředitel výkonnostní divize Nike
Jistě, zní to jednoduše, ale může to mít radikální efekt. Tím, že si vytvoříš tenhle druh předvídatelnosti v tom, čeho chceš dosáhnout, přebíráš kontrolu nad svým časem a přirozeně se naučíš utvářet nové zvyky, které tě povedou k dosažení každého cíle.
Využij svoje stávající zvyky pro tvorbu nových
Představ si svoje denní návyky, o kterých ani nepřemýšlíš: čištění zubů, čekání do noci na svůj oblíbený pořad. Teď si představ, že se pokaždé, když děláš některou z těchhle zažitých činností, pustíš do zdravé akce, kterou chceš proměnit ve zvyk.
Chceš pravidelně posilovat? Vždycky, když si čistíš zuby, dělej vzdušné dřepy. Chceš pracovat na svojí pohyblivosti? Protahuj se u sledování televize na pěnovém válci. Spojení nového chování se stávajícím ti bude automaticky a pravidelně tvoje návyky připomínat a to je osvědčený způsob, jak se svých cílů držet dlouhodobě.