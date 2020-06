Začni plnit svoje cíle

Objev informace, které ti pomůžou splnit si fitness cíle.

Cíle máš nastavené a teď se zdravých návyků drž díky těmhle jednoduchým tipům od Ryana Flahertyho, hlavního ředitele pro oblast sportovní výkonnosti ve společnosti Nike.



Máš ty nejlepší úmysly, jak pravidelně trénovat, zdravěji jíst a víc spát. Jak je ale proměnit ve skutečnost? Proměň ambice v činy tak, že ke svým cílům začneš přistupovat jako ke zvykům: Dej jim ve své každodenní rutině konkrétní vyhrazené místo, míní Ryan Flaherty, hlavní ředitel pro oblast výkonnosti ve společnosti Nike. To znamená, že si naplánuješ zvyk (jako cvičení jógy nebo přípravu jídla) do svého kalendáře naprosto stejným způsobem, jako by to byl termín u doktora nebo pracovní schůzka.



Čím víc detailů přidáš, tím spíš se toho budeš držet. Zahrň tam všechno, čeho chceš dosáhnout, a udělej z toho opakující se událost. Naplánuj si třeba tříkilometrový běh každé pondělní poledne nebo každou neděli ráno nákup, kde si obstaráš čerstvé produkty.